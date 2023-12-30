Chelsea, İngiltere Premier Lig 20. haftasında deplasmanda Luton Town'u 3-2 mağlup etti.
, İngiltere Premier Lig 20. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaştı. Maç Chelsea’nin 3-2’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Luton Town son 10 dakikada üstün futbol oynasa da galibiyete yetmedi. Galibiyet golleri Chelsea’de Cole Palmer (2) ve Madueke’den geldi. Luton Town - Chelsea maç özeti ve İngiltere Premier Lig puan durumu haberimizde.
LUTON TOWN - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
LUTON TOWN - CHELSEA MAÇ ÖZETİ
LUTON TOWN - CHELSEA CANLI SKOR
LUTON TOWN - CHELSEA CANLI SKOR
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
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2 saat önce