İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Chelsea evinde Newcastle United’ı konuk etti. Newcastle United 90 dakikasını 1-0 önde götürdüğü maçın son dakikalarında yediği golle 1-1’lik eşitliğe razı oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda skor değişmedi ve Chelsea penaltı atışlarında 4-2’lik üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu. Maçın golleri dakika 16’ Callum Wilson ve 90+2’ Mykhailo Mudryk’den geldi. Chelsea - Newcastle United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.