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Chelsea son dakikalarda öldü öldü dirildi, 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere Premier Lig 20. haftasında Luton Town evinde Chelsea’yi konuk etti. Chelsea 3-0 önde götürdüğü maçta son dakikalarda kalesinde 2 gol gördü. Luton Town üstün futboluna rağmen maçtan 3-2 yenilerek ayrıldı. Goller dakika 12’ Cole Palmer, 37’ Chukwunonso Madueke, 70’ Cole Palmer (2), 80’ Ross Barkley ve 87’ Elijah Adebayo’dan geldi. Luton Twon - Chelsea maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

17:37 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:39 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Chelsea, İngiltere Premier Lig 20. haftasında deplasmanda Luton Town'u 3-2 mağlup etti.
Chelsea, İngiltere Premier Lig 20. haftasında deplasmanda Luton Town'u 3-2 mağlup etti.
, İngiltere Premier Lig 20. haftasında deplasmanda Luton Town ile karşılaştı. Maç Chelsea’nin 3-2’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Luton Town son 10 dakikada üstün futbol oynasa da galibiyete yetmedi. Galibiyet golleri Chelsea’de Cole Palmer (2) ve Madueke’den geldi. Luton Town - Chelsea maç özeti ve İngiltere Premier Lig puan durumu haberimizde.

LUTON TOWN - CHELSEA MAÇ ÖZETİ

Luton Town - Chelsea maç özetini izlemek için

LUTON TOWN - CHELSEA CANLI SKOR

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU






#Luton Town
#Chelsea
#İngiltere Premier Lig
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Chelsea son dakikalarda öldü öldü dirildi, 3 puanı 3 golle aldı