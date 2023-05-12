Malatya Akçadağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Malatya Akçadağ Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Malatya'nın ilçelerinden biri olan Akçadağ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olan Akçadağ, tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olarak kalmıştır.

Tarihçe:

Akçadağ ilçesi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle de tarihi boyunca önemli bir konumda yer almıştır. Akçadağ'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, M.Ö. 3000 yıllarından kalma kalıntılar bulunmuştur. İlçede, Hititler, Asurlular, Urartular, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi pek çok medeniyetin izleri görülebilir.

Coğrafya:

Akçadağ ilçesi, Malatya il merkezine 30 km mesafede yer alır. İlçe topraklarının yüzey şekilleri, genellikle ovalar ve düzlüklerden oluşur. Akçadağ, doğusunda Elazığ, batısında Malatya merkez, güneyinde Doğanşehir, kuzeyinde ise Pütürge ilçeleri ile sınır komşusudur.

Mahalleleri:

Akçadağ ilçesinde 64 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler arasında en büyük ve en kalabalık olanları şu şekildedir:

Akçadağ Merkez Mahallesi

Akçit Mahallesi

Alagöz Mahallesi

Bahçecik Mahallesi

Boztepe Mahallesi

Gözene Mahallesi

Gürgentepe Mahallesi

Güzeltepe Mahallesi

İncesu Mahallesi

İslamdağ Mahallesi

Karahan Mahallesi

Kıranköy Mahallesi

Kurugöl Mahallesi

Mehmetçik Mahallesi

Seyhan Mahallesi

Taşlı Mahallesi

Üzümlü Mahallesi

Nüfus:

Akçadağ ilçesi, 2021 yılı TÜİK verilerine göre toplam 41.474 nüfusa sahiptir. Bu nüfusun %50,57'si erkek, %49,43'ü ise kadındır. İlçe nüfusunun yaklaşık %48,2'si şehirlerde yaşamaktadır. İlçenin en kalabalık mahallesi, merkez mahallesidir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.



