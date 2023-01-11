Masterchef Türkiye şampiyonu belli oldu| Kupanın sahibi Metin mi, Kıvanç mı oldu? MasterChef Türkiye Şampiyonu, 10 Ocak Salı akşamı gerçekleşen nefes kesen mücadele ile belli oldu. İki başarılı yarışmacının final tabağı hazırladığı gecede şefler, lezzet, görünüş ve hikayeye göre puanlarını verdi. Yarışmada finale kalan başarılı yarışmacılar Kıvanç ve Metin büyük ödülün sahibi olarak şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele ettiler. Metin "Şöhret" isimli imza tabağını hazırlarken Kıvanç "Ada" ismini verdiği imza tabağı ile yarıştı. Peki, Masterchef Türkiye şampiyonu kim oldu, birinci kim oldu? Kıvanç mı, Metin mi kazandı? Masterchef büyük ödülü ne oldu? İşte tüm ayrıntılar...

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