Masterchef Türkiye şampiyonu belli oldu| Kupanın sahibi Metin mi, Kıvanç mı oldu?

MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Kıvanç ve Metin arasında yaşanan kıyasıya rekabnet sonrası büyük ödülün sahibi belli oldu. MasterChef'in büyük finalinde finalistler Kıvanç ve Metin iki etaptan oluşan finalin birinci ayağında Türk mutfağını yorumlarken; ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemek yaptılar. Şefler, gecenin sonunda MasterChef'in şampiyonunu açıkladı.
MASTERCHEF'TE BİRİNCİ (ŞAMPİYON) KİM OLDU?
Koca bir sezonun sonuna gelinen yemek yarışması programı MasterChef'te şampiyon belli oldu. MasterChef 2022 şampiyonluk yarışında finale çıkmaya hak kazanan Kıvanç ve Metin yarıştılar.
Metin yarışmayı kazanarak Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2022'nin şampiyonu oldu. MasterChef 2022 şampiyonu Metin Kıvanç'dan daha fazla puan alarak şampiyon olmayı başardı.
MASTERCHEF 2022 BÜYÜK ÖDÜL NE?
MasterChef Türkiye birincisine verilecek olan büyük ödül olarak araba verilecek.