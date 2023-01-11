Özgün Masterchef Türkiye şampiyonu belli oldu| Kupanın sahibi Metin mi, Kıvanç mı oldu?
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Masterchef Türkiye şampiyonu belli oldu| Kupanın sahibi Metin mi, Kıvanç mı oldu?

MasterChef Türkiye Şampiyonu, 10 Ocak Salı akşamı gerçekleşen nefes kesen mücadele ile belli oldu. İki başarılı yarışmacının final tabağı hazırladığı gecede şefler, lezzet, görünüş ve hikayeye göre puanlarını verdi. Yarışmada finale kalan başarılı yarışmacılar Kıvanç ve Metin büyük ödülün sahibi olarak şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele ettiler. Metin "Şöhret" isimli imza tabağını hazırlarken Kıvanç "Ada" ismini verdiği imza tabağı ile yarıştı. Peki, Masterchef Türkiye şampiyonu kim oldu, birinci kim oldu? Kıvanç mı, Metin mi kazandı? Masterchef büyük ödülü ne oldu? İşte tüm ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Masterchef birincisi (şampiyonu) kim oldu? Metin mi, Kıvanç mı kazandı, büyük ödül nedir, kim aldı?
Masterchef birincisi

MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Kıvanç ve Metin arasında yaşanan kıyasıya rekabnet sonrası büyük ödülün sahibi belli oldu. MasterChef'in büyük finalinde finalistler Kıvanç ve Metin iki etaptan oluşan finalin birinci ayağında Türk mutfağını yorumlarken; ikinci etapta ise uluslararası mutfaktan yemek yaptılar. Şefler, gecenin sonunda MasterChef'in şampiyonunu açıkladı.

MASTERCHEF'TE BİRİNCİ (ŞAMPİYON) KİM OLDU?

Masterchef
Masterchef

Koca bir sezonun sonuna gelinen yemek yarışması programı MasterChef'te şampiyon belli oldu. MasterChef 2022 şampiyonluk yarışında finale çıkmaya hak kazanan Kıvanç ve Metin yarıştılar.

Metin yarışmayı kazanarak Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2022'nin şampiyonu oldu. MasterChef 2022 şampiyonu Metin Kıvanç'dan daha fazla puan alarak şampiyon olmayı başardı.

MASTERCHEF 2022 BÜYÜK ÖDÜL NE?

Masterchef
Masterchef

MasterChef Türkiye birincisine verilecek olan büyük ödül olarak araba verilecek.

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