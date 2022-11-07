Özgün Twitter mavi (Twitter Blue) tik ücretleri nasıl, nereye ödenecek?
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Twitter mavi (Twitter Blue) tik ücretleri nasıl, nereye ödenecek?

Twitter mavi (Twitter Blue) tik hesapları için yapılan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından şirkette büyük değişim de başladı. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Musk, sosyal medya şirketinde ilk olarak mavi tik hesaplarına yönelik yeni düzenleme yaptı. Musk, "mavi tik" için aylık 8 dolar yani yaklaşık olarak 150 TL ücret alınacağını duyurdu. Twitter mavi tik hesaplarından alınacak ücretin ödemelerinin nasıl yapılacağı merak kazandı. Twitter mavi (Twitter Blue) tik ücreti nasıl ödenir, nereye ödenecek? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mavi tik ücreti nasıl ödenir: Twitter mavi tik (Twitter Blue) 8 dolar onaylı hesap ücreti nereye, nasıl yatırılacak?
Mavi tik ücreti

Elon Musk,'ın Twitter mavi tikli hesaplarından ücret alacağını açıklamıştı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullandı.

"TWİTTER'DA MAVİ TİK HESAPLARI ÖNE ÇIKACAK"

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktardı.

Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer verdi. Musk, mavi tik alan kişilerin, almayan kişilerin yarısı kadar reklam göreceğini ifade eti.

TWİTTER MAVİ TİK (TWİTTER BLUE) ÜCRETİ TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Bu kapsamda; bir hesabın önceden mavi tik işareti almasının bir önemi yok. Kullanıcılar bu işareti korumak istiyorsa Twitter'a ödeme yapmak zorunda.

Twitter Blue özelliği aylık 8 Dolar ancak her ülke için aynı fiyat olmayacak. Musk, bu ücretin her ülkenin alım gücüne göre değişeceğini bildirdi. Şu anda Türkiye için bu ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor.

TWİTTER MAVİ TİK ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Twitter mavi tik onaylı hesapların ödeme yöntemlerinin ilerleyen günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

TWİTTER MAVİ (TEİTTER BLUE)TİK NEDİR?

Twitter'daki mavi Onay rozeti , kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmışve aktif olması gerekir.

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