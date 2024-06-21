|
Özgün

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretsiz yaz okulu açacak! Program takvimi açıklandı: Bu tarihten itibaren başlıyor!

MEB yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihlerini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz yaz okulları, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için açılacak. Peki MEB ücretsiz yaz okullarında neler var? Yaz okulu başvuruları ne zaman, kimler katılabilir, kayıtlar ne zaman? MEB ücretsiz yaz okulunda neler yapılacak? İşte detaylar.

11:48 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:48 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman?
MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz yaz okulu açıyor. 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere dört alanda ücretsiz yaz okulları açılacak. İşte MEB yaz okuluna ilişkin detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz yaz okullarına kimler katılacak?

Yaz okullarının yanında ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarındaki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak.

MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlatılıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla eğitim-öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

Yaz döneminde ortaokul neler yapılacak, neler verilecek?

Yaz döneminde ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için de ayrıca akademik derslere yönelik destekleme yetiştirme kursları verilecek. Yaz döneminde bir dersten haftada 6 saat destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

MEB yaz okulu saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek?

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi, 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

MEB ücretsiz yaz okullarında hangi dersler, etkinlikler olacak?

Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek. Bu kapsamda, yaz okullarında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.

  1. Yaz okulu kursları "spor", "görsel sanatlar", "müzik" ve "bilişim" olmak üzere 4 dalda seçilebilecek.
  2. Yaz okulları kapsamında "spor" alanını seçecek öğrencilere, atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak.
  3. "Görsel sanatlar" alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek.
  4. "Müzik" alanında gitar, keman, piyano/org, bağlama/saz, ud/kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak.
  5. "Bilişim" seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda döküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.
#Milli Eğitim Bakanlığı
#yaz okulları
#ücretsiz
#eğitim
#öğrenci
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı