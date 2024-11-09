Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı önümüzdeki günlerde PPK toplantısı sonrasında duyurulacak. ABD’de gerçekleşen seçim sonrasında Donald Trump’ın yeniden başkan olması küresel piyasalardaki faiz kararlarını da etkileyecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Kasım 2024 faiz kararı hangi gün?