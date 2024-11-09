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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı

11:429/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Merkez Bankası
Merkez Bankası

Merkez Bankası'nın Kasım 2024 dönemine ait faiz kararı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. ABD'deki seçim sonuçları ve Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi, küresel piyasalardaki faiz politikalarını da etkileyebilir. Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman duyurulacak? TCMB'nin Kasım 2024 faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı önümüzdeki günlerde PPK toplantısı sonrasında duyurulacak. ABD’de gerçekleşen seçim sonrasında Donald Trump’ın yeniden başkan olması küresel piyasalardaki faiz kararlarını da etkileyecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Kasım 2024 faiz kararı hangi gün?

MERKEZ BANKASI KASIM 2024 FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB kasım ayındaki PPK toplantısını 21 Kasım 2024 günü gerçekleştirecek. Merkez Bankası’nın politika faizi kararı aynı gün saat 14.00 itibariyle açıklanacak.

2024 YILI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın 2024 yılı itibariyle aldığı faiz kararları şu şekilde şekillendi:

- Ocak ve Şubat 2024: Faiz oranı yüzde 45 seviyesinde sabit tutuldu.

- Mart 2024: 500 baz puanlık bir artışla faiz oranı yüzde 50'ye yükseldi.

- Nisan 2024: Faiz oranı yüzde 50'de sabit kaldı.

- Mayıs 2024: Faiz oranında bir değişiklik yapılmadı ve yüzde 50'de sabit tutuldu.

- Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim 2024: Faiz oranında herhangi bir değişiklik yapılmadı, oran yüzde 50'de kaldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

26 Aralık 2024

23 Ocak 2025

20 Şubat 2025

20 Mart 2025


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