Merkez Bankası faiz kararı: TCMB’den iki ay üst üste iki puanlık faiz indirimi

TC. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini bir puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Banka böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu.

TCMB geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti.

Merkez Bankası faiz beklentisi nasıldı?

AA Finans'ın anketine katılna 29 ekonomistin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyordu. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisi artarak sürmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir.

ABD Merkez Bankası (Fed) bugün 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece doların patronu, faizi yüzde 3,25'e yükseltti. Karar sonrasında piyasada dalgalanma yaşatmıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini 75 baz puan artışla yüzde 3-3,25 aralığa yükseltti.

Böylece Fed, üçüncü kez üst üste faizi 75 baz puan artırmış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık artış yönündeydi. 100 baz puanlık artışa da yüzde 20 ihtimal veriliyordu.

Fed yetkililerinin ortalama faiz beklentisi 2022 sonu için yüzde 4,4, 2023 sonu için yüzde 4,6, 2024 sonu için yüzde 3,9, 2025 için yüzde 2,9 oldu.

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TCMB faiz kararı sonrası dolar, euro, altın son durum

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürüldüğünü açıklamasından sonra piyasalar ne tepki verdi? Faiz kararı sonrası altın ve dolar fiyatlarında hareketlilik yaşandı mı? İşte detaylar...

Dolar ne kadar?

22 Eylül'ün ilk işlem saatinde dolar kuru 18,34 TL seviyelerinde güne başladı. Faiz kararı öncesi öğle saatlerine doğru atağa geçen dolar bu yılın rekorunu kırarak 18,38 seviyelerine kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasıyla birlikte dolar saat 14.00 itibariyle 18,38 TL bandından seyrediyor.

altın fiyatları anlık ne kadar?

Günün ilk saatlerinde 980 TL seviyelerinde seyreden gram altın faiz kararı açıklanmadan hemen önce atağa geçerek 989 TL seviyelerine kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından hemen sonra gram altın hareketlendi. 22 Eylül saat 14.00 itibariyle gram altın 984 TL bandında seyrediyor.

ÖZGÜN TOKİ konut değiştirme oluyor mu, süresi ne zaman?