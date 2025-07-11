Meteoroloji'den 22 il için son dakika uyarısı! İşte bölge bölge, il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Temmuz 2025 Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Samsun, Rize, Artvin, Kars, Van ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara’da ise rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Meteoroloji, 11 Temmuz Cuma gününe ait güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Samsun, Rize, Artvin, Kars, Van ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar normallerin üzerinde kalmaya devam edecek. Marmara Bölgesi’nde rüzgar, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli esecek.
Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık