Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu

Mikoloji veya mantar Bilimi, Botaniğin, mantarlara ilişkin bölümüdür. Mikoloji; mantarlar evrenini, onların genetik, biyokimyasal ve taksonomi özelliklerini ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Mikolojiyle ilgilenen bilim adamlarına mikolog ya da mikolojist denmektedir. Mantarlar; kendi besinlerini kendisi üretemeyen basit yapılı canlılardır. Mantarlar sıcak ve nemli yerlerde, büyük olasılıkla ormanlarda, farklı yiyeceklerin, meyve ve sebzelerin üzerinde yaşamlarını sürdürürler.