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Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu

Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu

22:0613/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
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Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu
Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu

Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasındaki 100 bin TL değerindeki sorunun doğru yanıtı ise belli oldu.

Soru:
Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır?
Cevap:
D: Mantarlar

A: Hayvanlar

B: Bitkiler

C: Mikroorganizmalar

D: Mantarlar

Mikoloji Nedir ve Neyi İnceler?

Mikoloji veya mantar Bilimi, Botaniğin, mantarlara ilişkin bölümüdür. Mikoloji; mantarlar evrenini, onların genetik, biyokimyasal ve taksonomi özelliklerini ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Mikolojiyle ilgilenen bilim adamlarına mikolog ya da mikolojist denmektedir. Mantarlar; kendi besinlerini kendisi üretemeyen basit yapılı canlılardır. Mantarlar sıcak ve nemli yerlerde, büyük olasılıkla ormanlarda, farklı yiyeceklerin, meyve ve sebzelerin üzerinde yaşamlarını sürdürürler.


Mantarlara; küf mantarları, maya mantarları, parazit mantarlar, şapkalı mantarlar örnek olarak gösterilebilir ya da sınıflandırılabilir. Daha önceden bitkiler evreninde bulunurken, fotosentez yapmaması nedeniyle botaniğin değişik bir inceleme alanı olarak kabul edilen mantarları gözlemleyen bilim dalına Mikoloji, bu uzmanlık alanıyla ilgilenen bilim adamlarına Mikolog yani (Mantar Uzmanı) veya Mikolojist denir.

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Mikoloji hangisini inceleyen bilim dalıdır? Kim Milyoner Olmak İster? sorusu