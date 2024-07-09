|
Özgün

MEB Denklik Yönetmeliğinde neler var? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte tüm merak edilenler

Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği, yurt dışında alınan eğitim belgelerinin Türkiye'deki eğitim sistemine denkliklerinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi. MEB'in "Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Pek Denklik işlemi başvurusu nasıl yapılacak, istenen belgeler neler? Denklik istenmeyecek ülkeler hangileri?

17:11 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
MEB'in "Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in "Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

Yurt içindeki milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan öğrenim belgesi ve diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik ile belirlenir. Bu yönetmelik, denklik işlemlerinin adil ve standart bir şekilde yapılmasını sağlar. "Denklik Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, yurt içindeki vatandaşlar, kimlik kartı veya nüfus cüzdanıyla, yabancı ülke vatandaşları ise başvuru kimlik belgesiyle denklik merkezlerine başvuruda bulunacak. Yurt dışında ise başvurular eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine pasaport veya kimlik belgesiyle yapılacak.

DENKLİK İŞLEMİ NEDİR?

Denklik işlemi, yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ile yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asıllarıyla gerçekleştirilecek.

Söz konusu belgelerin asıllarının zayi olması veya bulunmaması halinde, yönetmelikte belirtilen ilgili makamlarca onaylanmış fotokopilerle de yapılabilecek.

BELGE İBRAZ EDEMEYENLERE SINAV YAPILACAK

  1. Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanacak, veliden öğrencinin öğrenim belgelerini üç ay içinde getirmesi istenecek.
  2. Savaş, afet veya sığınma nedeniyle denklik talebinde bulunanlardan belgelerini ibraz edemeyenler, seviye tespit sınavına alınacak ve sınav sonucuna göre sınıf seviyesine denklik işlemi yapılacak.
  3. Denklik başvurusunda bulunan öğrencinin, farklı okul türlerine ait ibraz ettiği belgelere göre başarılı olduğu ders sayısı ve içeriği birlikte değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda öğrencinin, uygun ilköğretim ve ortaöğretim okullarından birine veya bir sınıf, alan, bölüm ya da dala denklik işlemi yapılacak.

DENKLİK İŞLEMİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

Denklik işlemi için başvuruda bulunanlar, e-Denklik sistemi üzerinden MEB Denklik Başvuru Formu'nu dolduracak ve "kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, eğitim gördüğü ülkeye ait giriş-çıkış sayfaları veya ülkede bulunduğuna dair belge, onaylı karne, ayrılma belgesi, diploma, transkript" aslını forma ekleyecek.

Denkliklerde ilköğretim ve ortaöğretim bir bütün halinde dikkate alınacak. Türkiye'deki zorunlu öğrenime başlama yaşı, ilgilinin öğrenime başlama yaşı kabul edilerek sınıfı sınıfına denklik yapılacak. Ancak ilköğretimle ortaöğretimin toplam öğrenim süresi 12 yıldan az veya fazla olan ülkelerde öğrenim görenlerden lise son sınıfa geçenler, liselerin son sınıfına geçenler gibi; lise son sınıfta öğrenim görenler ise liselerin son sınıfında öğrenim görenler gibi değerlendirilecek.

DENLİK İSTENMEYECEK ÜLKELER

Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'na göre yurt dışında faaliyet gösteren okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullardan gelen öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak.

Bu öğrenciler, tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kaydedilecek ve bu öğrencilerin dosyaları okullarından istenecek.

Ülkede merkezi sınavla veya yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakil talebinde bulunmaları halinde, haklarında söz konusu okulların ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacak. Denkliğe tabi tutulmaksızın ülkedeki okullara kaydı yapılan öğrencilerden, ilköğretim okullarında bir üst sınıfa sorumlu olarak geçtiği belirtilenler sorumluluktan muaf olacak.

Öğrenim kademesinin tamamını Türk programı ve haftalık ders çizelgesi uygulayan Milletlerarası İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında tamamlayan öğrenciler, denklik işlemine tabi tutulmayacak.​​​​​​​

DENKLİĞİ YAPILMAYACAK BELGELER

Yurt dışında terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı veya iltisakı konusunda tereddüde düşülen ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında öğrenim görülerek alınan belgeler denklik işlemlerinde değerlendirilmeyecek ancak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görüşü doğrultusunda seviye tespit sınavı uygulanacak. Söz konusu öğretim kurumlarından alınan lise mezuniyeti sağlayan diploma ve belgelere denklik işlemi olmayacak.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamı dışındaki özel okul veya kurumlardan alınan belgeler ile öğrenimin bir kısmı veya tamamı uzaktan öğretim yoluyla yapılarak alınmış belge ve diplomalara da denklik işlemi yapılmayacak.


MEBBİS girişi sayfası, öğretmen giriş, işlem ve modüller ekranı

MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri), Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin çeşitli hizmetlere erişimini sağlayan bir platformdur. MEBBİS'e giriş yapmak için aşağıdaki açıkladığımız adımları izleyebilirsiniz. MEBBİS, öğretmen atamaları başvurularının yanında, öğrenci kayıt ve işlemleri, ders programı ve planlama, not girişi ve değerlendirme, devamsızlık takibi, sınav sonuçları, veli bilgilendirme, e-posta, takvim, haber ve duyurular gibi birçok modül içermektedir. Bu haberimizde son dakika MEBBİS haber güncel gelişmeler yer almakta. İşte MEBBİS Öğretmen Girişi, Giriş Sayfası, İşlem ve Modüller ekranı.


#Milli Eğitim Bakanlığı
#MEB Denklik Yönetmeliği
#MEB
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF Telafi sınavları ne zaman başlayacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete üç ders sınav tarihi