MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecini mart ve nisan aylarında tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında eğitim görmek isteyen gençler, PERTEM ekranından yapılacak duyuruyu bekliyor. MSÜ yerleştirme süreciyle ilgili resmi açıklama ne zaman gelecek?