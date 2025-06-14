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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: MSÜ tercih değerlendirmeleri tamamlandı mı, ne zaman açıklanacak?

12:5114/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adaylar, 24 Mart – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi ise gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı PERTEM ekranında. Binlerce aday, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’na yerleşip yerleşemeyeceklerini öğrenmek için “MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.

2025 Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecini mart ve nisan aylarında tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında eğitim görmek isteyen gençler, PERTEM ekranından yapılacak duyuruyu bekliyor. MSÜ yerleştirme süreciyle ilgili resmi açıklama ne zaman gelecek?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl tercihler 3-10 Mayıs tarihleri arasında alınırken sonuçlar 11 Haziran tarihinde duyurulmuştu. MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının 2. haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları PERTEM sistemi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e‑Devlet şifreleri ile giriş yaparak, yerleşip yerleştirilmediklerini öğrenecek

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASI OLACAK?

Sonuçlar açıklandığında, MSB ikinci aşama takvimini ilan edecek. Genellikle Haziran sonu–Temmuz başı arasında kodlanan süreç aşağıdaki aşamalardan oluşuyor:

Evrak ve dosya kontrolü

Fiziki değerlendirme

Kişilik testi

Fiziki yeterlilik sınavı

Mülakatlar

Geçen yıl bu aşamalar 26 Haziran–20 Temmuz arasında yürütülmüştü, bu nedenle bu yıl da benzer bir zamanlama bekleniyor


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