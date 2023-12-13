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Bu yılın Nobel ödülü kazananları belli oldu: 2023 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ödülü sahiplerini buldu

Her yıl fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında en önemli katkıları yapan kişilere verilen beş prestijli ödül olan Nobel ödülü sahiplerini buldu. İsveç’in Stockholm şehrinde düzenlenen törende fizik, kimya, edebiyat, ekonomi ve tıp alanlarında Nobel ödülleri sahiplerine takdim edildi. Peki, 2023 yılı Nobel ödülü kazananları kimler? İşte 2023 Nobel ödülü kazanan listesi.

15:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ödülü sahiplerini buldu.
2023 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ödülü sahiplerini buldu.

1896 yılından bu yana Nobel Vakfı tarafından idare edilen ve yürütülen 2023 Nobel Ödülleri töreni İsveç’te düzenlendi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, ekonomi ve tıp alanlarında ödüller sahiplerini buldu. 2023 yılı nobel ödülü kazananlar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

2023 YILI NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLARI KİMLER?

Nobel Ödülü kazanan isimler:
Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L'Huillier, Alexey Ekimov, Louis E. Brus, Moungi Bawendi, Drew Weissman, Katalin Karikó, Jon Fosse, İranlı Mohammadi, Claudia Goldin, Claudia Goldin.
Nobel Fizik Ödülü,
maddedeki elektron dinamiğinin incelenmesi için attosaniyelik ışık darbeleri üreten deneysel yöntemlerden dolayı Prof. Pierre Agostini, Prof. Dr. Ferenc Krausz ve Prof. Anne L'Huillier'e verildi.
Nobel Kimya Ödülü
'nün sahibi, kuantum noktalarını ve bunların nasıl yapılacağını keşfeden çalışmaları nedeniyle Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Yekimov oldu.
Nobel Tıp Ödülü
, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi.
Nobel Edebiyat Ödülü
'nün sahibi, söylenemeyeni söyleyen yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse oldu. Fosse, Norveççenin 2 yazılı dil formundan biri olan Nynorsk dilinde yazan ilk Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olarak kayıtlara geçti.
Nobel Ekonomi Ödülü
, kadınların işgücü piyasasındaki yeri ile ilgili çalışmalarından dolayı Claudia Goldin'e verildi.

2022 NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLARI KİMLERDİ?

2022 Nobel Ödülleri'nin kazananları şunlardır:

Fizik Ödülü:
Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi, iklim değişikliğinin fiziksel temellerini anlama ve tahmin etmedeki öncü çalışmaları için.
Kimya Ödülü:
Benjamin List ve David W.C. MacMillan, organik moleküllerin sentezinde yeni bir yöntem olan "click kimyası"nın geliştirilmesi için.
Fizyoloji veya Tıp Ödülü:
David Julius ve Ardem Patapoutian, sıcaklık ve basınç gibi çevresel uyaranlara duyarlı olan reseptörlerin keşfi için.
Edebiyat Ödülü:
Abdulrazak Gurnah, Doğu Afrika'nın sömürge tarihini ve göçmen deneyimini derinden kavrayan eserleri için.
Barış Ödülü:
Belarus Halk Cephesi, Rusya'daki insan hakları savunucusu Memorial ve Ukrayna'dan Center for Civil Liberties, insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi için.
Ekonomi Ödülü:
David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens, doğal deneyler ve deneysel tasarımlar kullanarak ekonomik olayların nedenlerini belirlemedeki öncü çalışmaları için.

2022 Nobel Ödülleri, dünya çapında bilim, edebiyat ve barış gibi alanlarda önemli katkılar yapan kişileri onurlandırmıştır.



#nobel ödülü
#İsveç
#Stockholm
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