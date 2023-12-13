1896 yılından bu yana Nobel Vakfı tarafından idare edilen ve yürütülen 2023 Nobel Ödülleri töreni İsveç’te düzenlendi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, ekonomi ve tıp alanlarında ödüller sahiplerini buldu. 2023 yılı nobel ödülü kazananlar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
2023 YILI NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLARI KİMLER?
2022 NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLARI KİMLERDİ?
2022 Nobel Ödülleri'nin kazananları şunlardır:
2022 Nobel Ödülleri, dünya çapında bilim, edebiyat ve barış gibi alanlarda önemli katkılar yapan kişileri onurlandırmıştır.