ÖABT AGS sınav yorumları 2025: Sınav zor muydu, kolay mıydı? İşte adayların ilk tepkileri

2025 MEB AGS ve ÖABT sınavları tamamlandı. Adayların ilk yorumlarına göre AGS oturumu genel olarak kolay bulunurken, ÖABT ise bilgi düzeyi yüksek, seçici ve zorlayıcı olarak değerlendirildi. İşte AGS ve ÖABT sınav yorumları.





AGS: Kolay, süre yeterli, sorular dengeliydi

AGS sınavı sabah saat 10.15’te başladı ve 12.05’te tamamlandı. Genel kanaate göre AGS oturumu kolay geçti. Adaylar özellikle Türkçe, Matematik ve Coğrafya sorularında zorlanmadıklarını belirtti. 90 soruluk sınav için verilen 110 dakikalık süre, çoğu aday için yeterli oldu. Ancak bazı katılımcılar, mevzuatla ilgili soruların daha detaylı olduğunu ifade etti.





“AGS sınavı bu yıl ilk kez düzenlendi. Zaman yeterliydi ama mevzuat soruları beklenenden zordu.”

“3 yıldır hazırlanıyorum. AGS kısmı tahminimden kolay geçti.”





ÖABT: Bilgi seviyesi yüksek, seçici ve zorlayıcıydı

İkinci oturum olan ÖABT ise saat 14.45’te başladı ve 16.15’te sona erdi. Bu oturumda adaylara branşlara göre sorular yöneltildi: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilimleri gibi alanlar sınavdaydı. Yorumlara göre ÖABT, AGS’ye kıyasla çok daha zordu.





“ÖABT oturumu, AGS’ye göre belirgin şekilde daha zordu.”

“Bu sınav, KPSS ile kıyasladığımda çok daha yorucuydu. Bilgi ve yorum gücünü birlikte istiyor.”

“Tarihin en zor ÖABT’si olabilir. Sorular ÖSYM mantığından uzaktı.”





Sınavın belirleyicisi: ÖABT

Adayların puan hesaplamasında ÖABT %50 oranında etkili olacak. Bu nedenle sonuçlar üzerinde belirleyici olan sınav, ÖABT olacak. ÖABT’si olmayan branşlarda ise AGS’deki başarı sıralaması öne çıkacak.





2025 AGS – ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak doğru-yanlış sayılarını, puanlarını ve başarı sıralarını görebilecek.





AGS ve ÖABT sınav yorumları 2025

-"ÖABT oturumu, Akademiye Giriş Sınavı oturumuna göre daha zor geldi"

-Alan Bilgisi sınavı olduğundan dolayı daha fazla bilgi ve yorum gerektiriyordu"

-KPSS ile kıyasladığım zaman bana daha zor geldi.

-"Soru sayısı bakımından yeni sistemin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum"

-“Eğitimin temel kavramları ve mevzuat alanında gelen sorular oldukça detaylıdı. Türkçe, matematik soruları nispeten daha kolaydı diyebilirim.”

-İlk İzlenimler...

Bu sene birçok öğretmenimizin yaptığı söylemlerden şunu anlıyoruz:

AGS: Kolay sorulmuş...

ÖABT: Zor sorulmuş...

Belirleyici olan yine ÖABT sınavı olacaktır.

-ÖABT'si olmayan branşlarda ise en çok doğruyu yapan adayın daha ön sıralarda olacağı anlaşılmaktadır.

-“İlk oturumu atlattık. Geçtiğimiz yıl düzenlenen KPSS’ye göre daha kolaydı diyebilirim. İkinci oturumu da görmek lazım.”

-“Türkçe, Matematik ve Coğrafya soruları beni çok zorlamadı. Yaklaşık 3 yıldır sınava hazırlanıyorum. Bu yıl 10 bin öğretmen atamasında şansımı deneyeceğim.”

-“AGS sınavı bu yıl ilk kez düzenlendi. Konuşmak için biraz erken ama zaman daha uzun olabilirdi.”

-“110 dakikalık zaman bana yeterli geldi. 90 soruluk bir oturum için yeterliydi. Mevzuat soruları biraz zorladı”

-Ags kolaydı ama maalesef öabt için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tarihin en zor öabt sınavıydı. Bütün ÖSYM çıkmış öabt tarih sosyal öabt tarih sınıf öabt tarih sorularını çözdüm ama 2025 sınavı tamamen ÖSYM mantığına uzaktı.