Devlet yardımları nelerdir? Başvuru ve şartları

Öksüz ve yetim maaşı, şartlı ile çoklu doğum yardımı nasıl nereden alınır şartları neler?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak programla 1 yıl boyunca çocukların ihtiyaçlarından, elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi kurduklarını belirten Bakan Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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Sosyal yardımlar ne kadar?

Türkiye Aile Destek yardımları ne kadar?

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları kaydetti: "Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz.

Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira daha ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450- 600 lira olan destek tutarımızı 850-1250 TL'ye yükseltiyoruz."

Prefabrik ev yapımı, ev onarım ve betonarme ev yapımı yardımı ne kadar?

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı: "Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya çıkardık.

Şartlı doğum yardımı ne kadar?

Buna ek olarak Şartlı Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 liralık tutarı 500 liraya, Çoklu Doğum Yardımını 215 liradan 400 liraya, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 liradan 100 liraya yükselttik."

Çoklu Doğum Yapan Muhtaç Ailelere Nakdi Destek Verilmesi Yardım Programının amacı nedir?

Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması ve Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gözetilerek çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0-24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş Fon kaynağı ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Çoklu Doğum yardımı programından kimler faydalanabilir?

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Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu haneler faydalanabilirler.

Bu yardım programından yararlanmak istiyorum, başvuruyu nereye yapmalıyım?

Başvuru sahiplerinin ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılabilir.

Çoklu Doğum Yardımından ne kadar süre ile yararlanabilirim?

Fayda sahibi çocuklar için ödemeler 0-24 ay arası (en fazla 24 ay) yapılır.

Hanede sosyal güvenceli biri olması durumunda bu yardımdan yararlanabilir miyim?

Evet, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç olunduğunun tespiti halinde hanede sosyal güvenceli birisinin olması çoklu doğum yardım programından yararlanmaya engel teşkil etmez.

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Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) yararlanıyorum, aynı zamanda Çoklu Doğum Yardımından yararlanabilir miyim?

Evet, diğer başvuru şartlarının sağlanması halinde her iki yardım programından yararlanılabilir.

Doğum yardımından kimler faydalanabilir?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Öksüz ve yetim yardım desteği ne kadar?

Bakan Yanık, Öksüz Yetim Yardımı'nda 300 lira olan destek tutarını 600 liraya, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 liradan 1000 liraya çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Öksüz ve Yetim Yardımı kimlere verilir?

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.

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Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında vasi ve velinin olmaması halinde kim tarafından başvuru yapılabilir?

Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılabilir.

18 yaşını dolduran kişilere Öksüz ve Yetim Yardımı yapılabilir mi?

Hayır, bu yardımdan faydalanabilmek için, öksüz ya da yetimin 18 yaş altı olması gerekmektedir.

Öksüz ve Yetim Yardımı kimleri kapsamaktadır?

Hanede sosyal güvence olmaması halinde 18 yaşını doldurmamış olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) faydalanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında olmayan çocuklar adına; Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanmayan, 2022 yardımından -çocuk adına- faydalanmayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler faydalanabilmektedir.

Öksüz ve Yetim Yardım Programından faydalanmak için hane içinde faydalanıcı (çocuk) sayısında bir sınırlama var mıdır?

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Hayır, aynı anda birden fazla kardeş, gerekli şartları taşıması halinde öksüz ve yetim yardım programından faydalanabilir.

Çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmeyen kanuni temsilci veya vasiler öksüz ve yetim yardımı kapsamında hak sahibi olabilir mi?

Hayır, hak sahibinin fayda sahibi çocukla aynı hanede olması ve çocuğun bakımını üstlenmiş olması gerekmektedir.

Bir kardeş adına Engelli Yardımı alıyorum. Diğer kardeş adına Öksüz ve Yetim Yardımından faydalanabilir miyim?

Evet, Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında fayda sahibi adına 2022 yardımı alınmıyorsa, diğer kişi adına Öksüz ve Yetim Yardımı alınabilir.

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Devlet yardımlarına (sosyal yardımlar) nasıl başvurululur?

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

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