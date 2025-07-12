Okullar ne zaman açılıyor? 2025-2026 İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman okula başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi duyurdu. 2025-2026 dönemi için okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri, yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlangıç günü netleşti. Öğrenciler ve veliler “Okullar ne zaman açılıyor?” sorusuna yanıt ararken, işte merak edilen tüm tarihler…
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2025-2026 eğitim yılına dair resmi takvimi yayımladı. Yeni dönemde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini bekleyen tatil ve ders başlangıç tarihleri belli oldu. Yaz tatili bitmeden önce veliler ve öğrenciler eğitim planlamasını yapmaya başladı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arsında uyum eğitimleri düzenlenecek.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek.