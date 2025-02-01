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Pazartesi okul var mı? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlıyor?

Pazartesi okul var mı? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlıyor?

10:151/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Okul
Okul

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, ilk dönemin karnelerini alarak 15 tatile (yarıyıl) adım attı. Yarıyıl tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala okulların hangi gün açılacağı merak konusu oluyor. Peki, okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? 3 Şubat Pazartesi okul var mı? İşte ayrıntılar...

2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatili sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okullarda ikinci dönem başlayacak. Peki, ikinci dönem ne zaman başlayacak? Pazartesi okullar açıllacak mı?

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Tatil, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. 15 tatil (Yarıyıl tatili) süresinin uzatıldığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2025 / 2. Dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlıyor.

PAZARTESİ OKUL VAR MI?

3 Şubat 2025 Pazartesi günü okullarda ikinci dönem için eğitim-öğretim başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.



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