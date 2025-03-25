Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlıyor, bu Cuma mı? İlkokul, ortaokul, lise ara tatili Ramazan Bayramı tatili ile birleşecek mi?

2025 yılı Nisan ara tatili, öğrenciler ve veliler için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ikinci dönemin ara tatili, bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk geliyor. Bayram tatili ise 10-12 Nisan arasında kutlanacak. Bu durum, öğrencilerin hem ara tatil hem de bayram tatilini birleştirerek yaklaşık bir haftalık dinlenme fırsatı bulmalarını sağlayacak. Peki, Nisan ara tatili hangi tarihlerde başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte detaylar...
2025 yılı Nisan ara tatili için heyecan dorukta. Okullarda ikinci dönemin ara tatili, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Ancak bu yıl, ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin benzer tarihlere denk gelmesi, öğrenciler ve veliler için merak konusu oldu. Bayram tatili ise 10-12 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bu durum, öğrencilerin tatilini uzatıp uzatmayacağı sorusunu gündeme taşıyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, Nisan ara tatili ile bayram tatili birleşmeyecek ancak tatil süresi öğrenciler için birleşmiş gibi bir etki yaratacak. Çünkü öğrenciler, 7 Nisan'dan başlayıp 12 Nisan'a kadar dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün kaldı? İşte MEB'in 2025 ara tatil takvimiyle ilgili tüm detaylar...
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Nisan ara tatili için öğrencilerin geri sayımı başladı. Bu sene ilk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan binlerde öğrenci 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde Nisan ayında da ara tatil yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan çalışma takvimine göre 2. dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi ve 4 Nisan 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
ARA TATİL VE RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.
Ramazan Bayramı'nın bu sene Mart ayının son günlerine denk geliyor. Bu bağlamda Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayacak.
MEB BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ 2025
Ramazan Bayramı Tatili: 29,30, 31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelmektedir.
RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ: 29 MART 2025 CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 30 MART 2025 PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 31 MART 2025 PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 1 NİSAN 2025 SALI