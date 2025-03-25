Okullarda 2. ara tatil ne zaman başlıyor, bu Cuma mı? İlkokul, ortaokul, lise ara tatili Ramazan Bayramı tatili ile birleşecek mi?

2025 yılı Nisan ara tatili için heyecan dorukta. Okullarda ikinci dönemin ara tatili, 7-11 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Ancak bu yıl, ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin benzer tarihlere denk gelmesi, öğrenciler ve veliler için merak konusu oldu. Bayram tatili ise 10-12 Nisan tarihlerinde yapılacak. Bu durum, öğrencilerin tatilini uzatıp uzatmayacağı sorusunu gündeme taşıyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, Nisan ara tatili ile bayram tatili birleşmeyecek ancak tatil süresi öğrenciler için birleşmiş gibi bir etki yaratacak. Çünkü öğrenciler, 7 Nisan'dan başlayıp 12 Nisan'a kadar dinlenme fırsatı bulacaklar. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlıyor ve kaç gün kaldı? İşte MEB'in 2025 ara tatil takvimiyle ilgili tüm detaylar...