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Özgün Osmaniye İmsakiye 2022 Osmaniye İftar ve Sahur Vakti
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Osmaniye İmsakiye: 2022 Osmaniye İftar ve Sahur Vakti

2022 Osmaniye imsakiye listesi haberimizde. Sabah ezanıyla başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. Osmaniye için imsak ezanı saat kaçta okunuyor? Osmaniye iftar vakti ve sahur saati (2022 İmsakiye) ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmaniye İmsakiye: 2022 Osmaniye İftar Vakti - Osmaniye Sahur Vakti - ​Kaç Dakika Kaldı?
Osmaniye Camii

OSMANİYE İMSAKİYE 2022 - Osmaniye sahur ve iftar vakti belli oldu! Osmaniye imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Osmaniye'de sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

OSMANİYE İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

  • 4 NİSAN 2022
  • Sahur saati: 04:48
  • İftar vakti: 19:06

OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU
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