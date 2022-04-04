Osmaniye İmsakiye: 2022 Osmaniye İftar ve Sahur Vakti

OSMANİYE İMSAKİYE 2022 - Osmaniye sahur ve iftar vakti belli oldu! Osmaniye imsakiye 2022 ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı Ramazan İmsakiyesine göre, Osmaniye'de sahur ve iftar saatlerini de bulabilirsiniz.

OSMANİYE İMSAKİYESİ 2022

On bir ayın sultanı Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Oruç vazifesini yerine getirmek isteyenler kentlerindeki iftar saatlerini merak ediyor.

4 NİSAN 2022

Sahur saati: 04:48

saati: İftar vakti: 19:06

OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYE TABLOSU



