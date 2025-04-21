Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler ile tarife politikalarıyla yükselişe geçen altın, haftanın ilk işlem gününe de rekor kırarak başladı. Ons altında ise günün kapanış verileri belli oldu. Altının ons fiyatı saat 18.40 itibarıyla 4 bin 422 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Dolar düne göre yükseliş ile günü sonlandırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 düşüşle 65,4 dolardan işlem görüyor.