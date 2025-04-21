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Piyasalarda hareketli gün: Altın, dolar, tahvil ve petrol fiyatlarında son durum

Piyasalarda hareketli gün: Altın, dolar, tahvil ve petrol fiyatlarında son durum

20:2421/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Piyasalarda hareketli gün: Altın, dolar, tahvil ve petrol fiyatlarında son durum
Piyasalarda hareketli gün: Altın, dolar, tahvil ve petrol fiyatlarında son durum

ABD ve Çin arasında tarife restleşmeleriyle şiddetlenen ticaret savaşlarının daha da güç kazanabileceğine yönelik endişeler ve küresel ticaret stratejisindeki belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ile birlikte, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla altının ons fiyatı 4 bin 422 dolar ile rekor seviyelere ulaştı. ABD Doları alış fiyatı 38,0873 TL, satış fiyatı ise 38,2399 TL seviyelerinde. İşte 21 Nisan 2025 tarihli altın, dolar, tahvil ve petrol fiyatlarındaki son durum.

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler ile tarife politikalarıyla yükselişe geçen altın, haftanın ilk işlem gününe de rekor kırarak başladı. Ons altında ise günün kapanış verileri belli oldu. Altının ons fiyatı saat 18.40 itibarıyla 4 bin 422 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Dolar düne göre yükseliş ile günü sonlandırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 düşüşle 65,4 dolardan işlem görüyor.


ONS ALTINDA REKOR SEVİYELER


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 422 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 lira oldu.


TAHVİL VE BONO PİYASASI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,30, bileşik getirisi de yüzde 45,57 seviyesinde gerçekleşti.


DOLAR YÜKSELİŞTE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,0873, satışta 38,2399 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,9766, satışta 38,1287 lira olarak belirlemişti.


Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 140,90 düzeyinde seyrediyor.

BRENT PETROL

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 65,4 dolardan işlem görüyor.

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