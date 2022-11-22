Radar cezası nasıl öğrenilir?

Otomobil sürücüleri hız sınırını değerlerini geçtiğinde radar sistemine takılır. Radar cezası için belirlenen ücret, radar cezası sorgulama, radar ceza ücreti ödeme ile ilgili detaylar haberimizde.

RADAR CEZASI NE KADAR SÜRE SONRA GÖRÜLÜR?

Radar cezaları, 3-7 gün arasında e-Devlet sistemi üzerinde görülebiliyor. Turkiye.gov.tr sayfası üzerinden giriş yaparak “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bölümünden kesilen cezaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca radar cezası, 10-30 gün içinde posta yoluyla sistemde kayıtlı adresinize gönderiliyor. Kişiye teslim edilen posta ile o andan itibaren radar cezası resmi olarak bildirilmiş sayılıyor.

RADAR CEZASI NASIL ÖĞRENİLİR?

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sayfasından sorgulanabilen radar cezaları, e-Devlet sistemine yönlendirme ve kimlik onayı ile kontrol edilebiliyor. SMS olarak radar cezasını sorgulama işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi hattı üzerinden yapılıyor. TPC PLAKANO TESCİLTARIHI TCKKNO (VKNO) yazarak 1189’a gönderilen mesajlara, kısa süre içinde yine SMS olarak dönüş sağlanıyor. Gelen SMS’te belirtilen radar cezasının ayrıntılarını öğrenmek isterseniz, TPC AYRINTI yazarak mesaja yanıt verebilirsiniz.

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RADAR CEZASI NE KADAR 2022?

2022 yılında radar cezaları da başta olmak üzere pek çok trafik cezasında güncellemeler yapılıyor. Radar cezası ücretlerinin her sene değişiyor olduğu için sürücüler radar cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ülkemizde radar cezaları hem araç tiplerine hem de yerleşim yerlerine göre belirlenir. Bir bölgenin trafik yoğunluğu ise, uygulanacak olan radar cezasının belirlenmesi için çok önemli bir rol oynar. 2022 yılında ödenmesi gereken radar cezaları, bunların kodları ve puanları ise şu şekildedir:

Hız sınırını - %30 arasında aştığı zaman ödemesi gereken radar cezası, radar cezaları içinde bulunan en düşük orandır. Belirlenmiş olan hız sınırını bu oranda aştığı zaman 428 TL idari para cezası ödemeniz gerekir. İndirimli ceza oranı ise, 320,25 TL olarak bilinir. Bu cezanın kodu ise, 51/2-a, ceza puanı ise yaklaşık, 10’dur.

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Belirlenen hız sınırının %50’den fazla oranında aşılması halinde ödenmesi gereken hız ihlali cezası ise, en yüksek radar cezası olarak bilinir. Normal ceza ücreti ise, 1823 TL, indirimli ceza ücreti de 1367,25 TL’dir. Ceza kodu ise, 51/2-c, ceza puanı da 15 puandır.

Belirlenmiş olan hız sınırı ise, %30-%50 oranında aşıldığı zaman ödenmesi gereken radar tespit cihazı cezası ise, 3 adet olan Radar Cezası içinden orta seviyede olanı olarak bilinir. Normal ücreti ise, 888, indirimli ceza ücreti de 666 TL olarak bilinir. Ceza kodu da 51/2-b, ceza puanı da 15 puandır.

Enflasyon ve zamanlar üzerinde etkili olan pek çok faktör nedeni ile 2021 yılında belirlenmiş olan hız limiti cezaları oranlarına farklı miktarlarda da zamlar yapılıyor. 2021 ve 2022 yılındaki radar cezalarının oranları ise şu şekildedir:

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Yüzde 10 ile yüzde 30 oranları aşıldığı zaman hız sınırı cezası 2021 yılında 314 TL olarak uygulanırken, bu oran 2022 yılında ise, 428 TL oldu.

Yüzde 50 ve üzerinde bir oranda 2021 hız sınırını aşma cezası 352 TL olarak bilinirken, 2022 yılında bu oran ise, 1823 TL’ye kadar yükseldi.

Hız sınırının yüzde 50 ve yüzde 30 arasında daha da aşılması halinde 2021 yılında 254 TL olarak para cezası uygulandı. 2022 yılında ise, bu miktar ise 888 TL’ye kadar çıktı.

RADAR CEZASI ÖDEME İŞLEMLERİ

51/2-a radar cezası, "trafik cezalarının ödemek şekli" adlı Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin 164. Maddesindeki gibi, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen PTT ve bankalara ödenebilir. Trafik cezasını ödemek isteyenler farklı kurumlar aracılığı ile de işlemlerini tamamlayabilir:

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Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimleri

Vergi Daireleri

Yetkili PTT şubeleri

Yetkili Banka şubeleri

Online İnteraktif Vergi Dairesi

RADAR CEZASI NASIL ÖDENİR?

Radar cezası birkaç farklı yol kullanarak ödenebiliyor. Aracın kayıtlı olduğu kişinin T.C. kimlik numarası bilgisiyle birlikte; vergi dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT üzerinden yapılabiliyor.

e-Devlet sistemine giriş yaparak “Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme” bölümünden radar cezası kolayca ödenebiliyor.

Radar cezasını e-Devlet üzerinden online ödemek için:

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı olduğu bankaların web sayfaları veya mobil uygulamaları üzerinden, hesap veya kredi kartıyla radar cezaları ödenebiliyor.

Radar cezasının ödenebileceği anlaşmalı bankalar için:

RADAR CEZASI İÇİN ANLAŞMALI BANKALAR

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfası üzerinden de ödeme yapılabiliyor. “MTV ve Trafik Cezası Ödeme” sekmesinde, araç plakasını ve T.C. kimlik numarası girerek ödeme yapmak mümkün.

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Radar cezasını interaktif vergi dairesi üzerinden online ödemek için:

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ RADAR CEZASI ÖDEME