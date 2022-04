Ramazan ayında çekilecek tesbihler, zikirler: Ramazan ayı duaları

Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in ayetler halinde indirilmeye başlandığı Ramazan ayının İslam alemi için anlamı oldukça büyük. Müslümanlar tarafından ibadet ederek geçirilen Ramazan ayında yapılan ibadetlerden biri de tesbih ve zikir çekmek. Müslümanlar, Ramazan ayında nasıl zikir çekileceğini araştırıyor. İşte Ramazan ayı tesbihatı...

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

REKLAM

*Ramazan ayında her pazartesi günü gün boyunca her ibadetin ardından "La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" ( Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.) tespihi çekilmelidir. Her pazartesi mutlaka bin defa çekilmesi gereken zikir olduğunu söylemek mümkündür.

*Her salı günü 100 defa olacak şekilde "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" ( Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.) salavatı çekilmedir.

RAMAZAN AYI ZİKİRLERİ

Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

REKLAM

Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

"Ya Atikkaribab" zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab "Ey iyileri koruyan anlamını taşımaktadır.

ÖZGÜN SAHUR DUASI: Sahur'da yapılacak dualar, Diyanet Türkçe ve Arapça İmsak duası

RAMAZAN AYI DUALARI

Peygamberimiz her halinde, hareketinde ve her anında dua eder, bizim de dua etmemizi buyururdu. Çünkü dua, onu Rabbine yakınlaştıran bir araçtı. Ramazan ayı girince Peygamberimiz dualarını daha da arttırırdı. "Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez" müjdesini verirdi.

REKLAM

Allah’ın Resulü Peygamber Efendimiz, "Ya Rabbi, her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için beni affet, beni bağışla" diye dualarda bulunurdu. Özellikle mübarek Ramazan ayı gecelerinde Allah-u Teâlâ' ın rahmeti boldur coşar ve taşar, Ramazan bir dua denizi olur Ramazan ayının girmesi ile birlikte Yüce Allah kullarını dua etmeye davet eder, yapılacak bütün duaları kabul edeceğini buyururdu. Peygamber Efendimizin dile getirdiği gibi: "Ramazan- Şerif’in ilk gecesinde Cennet kapıları ardına kadar açılır ve her gece sabaha kadar bir çağırıcı seslenir:

"Günahlarının affedilmesi için bağışlanmak isteyen yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah tövbesini kabul buyursun. "Dua eden yok mu? Cevap verilsin. "Kendisi için bir şey isteyen yok mu? İsteği hemen yerine getirilsin."

REKLAM

Oruç tutan her ümmeti, duası Allah katında asla reddedilmeyecek üç kişi arasında olduğunu bildiren ve sayan Sevgili Peygamber Efendimiz ümmetine şu uyarılarda bulunurdu: "Üç kişinin duası asla geri çevrilmez: Adalet üzere hüküm veren hâkimin, İftar edinceye kadar oruç tutanın ümmetin ve zulme, haksızlığa uğrayan mazlumun" şeklinde buyurmuştur.

Bilindiği üzere Ramazan ayı duaların makbul ve kabul olacağı, karşılık verileceği özel, müstesna ve kıymetli bir aydır. Oruçlu ağzın duası her zaman makbuldür. Hadis-i şerif bu müjdeyi dile getirir:

"Her oruç tutan kulun iftar vaktinde kabul olunacak bir duası vardır. Duasının karşılığı mükâfat olarak ya dünyada verilir ya da ahirette ebedi bir surette ihsan edilir." (Kenzü'l-Ummal, 3:328)

REKLAM

Oruçlu olduğu zamanlarda iftar vaktinin gelmesi ile Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: "Ey Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum." "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâ sevap kesinleşti."

Hadis-i şerifte bu manaya dikkat çekilir ve müminler duaya teşvik edilirler:"

Dua örnekleri

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)(c.c.)'ın adıyla;"

Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-gaimin ve nebbihni an nevmet'il-ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah'el-alemin ve'fu anni ya afiyen an'il-mucrimin"

Anlamı; Allah'ım! bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl, bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır, suçumu bu günde bağışla, ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

REKLAM

Ramazan süresince faydalı olacak dualar aşağıdadır:

Oruca Başlarken

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

Yemeğe Başlarken

Okunuşu: Bismillahi ve alâ bereketillahi

Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).

Yemekten Sonra

REKLAM

Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.