Özgün Reyting Sonuçları Cuma - 19 Şubat 2021 - Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları
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Reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Şubat 2021 cuma reyting sonuçları: Payitaht Abdülhamid kaçıncı sırada?

Reyting Sonuçları Cuma - 19 Şubat 2021 - Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları

Cuma akşamı yayınlanan TV dizisi, film ya da programlar arasında reyting sonuçları listesini yakıp kavuran yapımın hangisi olduğu araştırılıyor. Reyting sıralaması 19 Şubat 2021, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Reyting sonuçları 19 Şubat 2021 Cuma gününe ait listeyi sizin için takip ediyoruz. Özellikle TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 19 şubat 2021 reyting sonuçları Cuma sıralaması hakkında detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting Sonuçları
Reyting Sonuçları

İzleyiciler genel olarak izledikleri yapımların reyting sonuçları oranlarını merak eder. Kimi izleyici bu oranlara göre izleyip izlememe kararı alsa da kimisi çok sevdiği bir yapımın ne derece izlendiğini bilmek ister. Bu nedenle, reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını ve her gün yayınlanan reyting oranları da merakla takip edilir.

TRT1 ekranlarında yayınlanan popüler dizi Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için 19 şubat 2021 reyting sonuçları ne durumda araştırdık. Reyting sonuçları Cuma günü için ne durumda, dünün birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt aradık. Konuyla ilgili takibimiz sürüyor. Peki, reyting sonuçları 19 şubat 2021 Cuma sıralaması nasıl? İşte detaylar...

19 ŞUBAT 2021 REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam TV’de yayınlanan yapımların 19 Şubat 2021 reyting sonuçları nihayet açıklandı. İşte cuma reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

  1. KIRMIZI ODA TV8
  2. ARKA SOKAKLAR KANAL D
  3. ESRA EROL'DA ATV
  4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
  5. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
  6. RAMO SHOW TV
  7. ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D
  8. HAVA DURUMU KANAL D
  9. Show ANA HABER SHOW TV
  10. ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

  1. KIRMIZI ODA TV8
  2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
  3. SON YAZ FOX
  4. RAMO SHOW TV
  5. ARKA SOKAKLAR KANAL D
  6. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
  7. ESRA EROL'DA ATV
  8. ATV ANA HABER ATV
  9. SENI COK BEKLEDIM STAR TV
  10. HAVA DURUMU KANAL D

20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

  1. KIRMIZI ODA TV8
  2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
  3. ESRA EROL'DA ATV
  4. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
  5. ARKA SOKAKLAR KANAL D
  6. RAMO SHOW TV
  7. SON YAZ FOX
  8. HAVA DURUMU KANAL D
  9. SENI COK BEKLEDIM STAR TV
  10. ATV ANA HABER ATV

Aynı zamanda dün akşam hangi kanalda neler yayınlandı görmek isterseniz onun da detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

ATV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Beni Bırakma
  • 16:20 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Akıncı

KANAL D 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Yüzleşme
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

  • 07:00 Mesut Yar ile Bugün
  • 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
  • 13:15 Gerçeğin Peşinde
  • 16.30 Söz
  • 18.40 Star Haber
  • 20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

  • 07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
  • 08:00 Çalar Saat
  • 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 13:00 Bay Yanlış
  • 14:00 Temizlik Benim İşim
  • 16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
  • 20:00 Son Yaz

TRT 1 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

  • 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:55 Seksenler (Altyazılı)
  • 07:05 Acemi Anneler
  • 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Kalk Gidelim
  • 11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
  • 13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
  • 15:55 Acemi Anneler
  • 17:15 Seksenler (Altyazılı)
  • 19:00 Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 Doğrusu Ne?
  • 20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

  • 06:00 Oynat Bakalım
  • 07.15 8'de Sağlık
  • 08:30 Survivor 2021
  • 10:45 Survivor Panarom
  • 13:00 Doya Doya Moda
  • 17:15 Yerli Sinema
  • 20:00 Kırmızı Oda

Show TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:00 Adını Feriha Koydum
  • 08:00 Ebru Akel'le Kadın İsterse
  • 10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
  • 11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
  • 14:00 Bir Şansım Olsa
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