Reyting Sonuçları Cuma - 19 Şubat 2021 - Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları

İzleyiciler genel olarak izledikleri yapımların reyting sonuçları oranlarını merak eder. Kimi izleyici bu oranlara göre izleyip izlememe kararı alsa da kimisi çok sevdiği bir yapımın ne derece izlendiğini bilmek ister. Bu nedenle, reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını ve her gün yayınlanan reyting oranları da merakla takip edilir.

TRT1 ekranlarında yayınlanan popüler dizi Payitaht Abdülhamid reyting sonuçları oldukça merak ediliyor. Biz de sizin için 19 şubat 2021 reyting sonuçları ne durumda araştırdık. Reyting sonuçları Cuma günü için ne durumda, dünün birincisi kim oldu gibi sorulara yanıt aradık. Konuyla ilgili takibimiz sürüyor. Peki, reyting sonuçları 19 şubat 2021 Cuma sıralaması nasıl? İşte detaylar...

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19 ŞUBAT 2021 REYTİNG SONUÇLARI

Dün akşam TV’de yayınlanan yapımların 19 Şubat 2021 reyting sonuçları nihayet açıklandı. İşte cuma reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

KIRMIZI ODA TV8 ARKA SOKAKLAR KANAL D ESRA EROL'DA ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX RAMO SHOW TV ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D HAVA DURUMU KANAL D Show ANA HABER SHOW TV ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

KIRMIZI ODA TV8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX SON YAZ FOX RAMO SHOW TV ARKA SOKAKLAR KANAL D MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV ESRA EROL'DA ATV ATV ANA HABER ATV SENI COK BEKLEDIM STAR TV HAVA DURUMU KANAL D

20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM

KIRMIZI ODA TV8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX ESRA EROL'DA ATV MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV ARKA SOKAKLAR KANAL D RAMO SHOW TV SON YAZ FOX HAVA DURUMU KANAL D SENI COK BEKLEDIM STAR TV ATV ANA HABER ATV

Aynı zamanda dün akşam hangi kanalda neler yayınlandı görmek isterseniz onun da detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

ATV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

KANAL D 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yüzleşme

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

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07:00 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Bay Yanlış

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Son Yaz

TRT 1 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Seksenler (Altyazılı)

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

11:30 Türkan Hanım'ın Konağı

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "Abdülhamid"

TV8 19 Şubat 2021 Cuma Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

10:45 Survivor Panarom

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Yerli Sinema

20:00 Kırmızı Oda

Show TV 19 Şubat 2021 Cuma yayın akışı