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S Sport canlı nasıl izlenir? S Sport ücretli mi? Monaco Fenerbahçe Beko final maçı yayın bilgileri

S Sport canlı nasıl izlenir? S Sport ücretli mi? Monaco Fenerbahçe Beko final maçı yayın bilgileri

18:4425/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko-Monaco maçı S Sport kanalından naklen yayınlanacak
Fenerbahçe Beko-Monaco maçı S Sport kanalından naklen yayınlanacak

EuroLeague THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde bu akşam Fenerbahçe Beko ile Monaco, Abu Dabi'deki Etihad Arena'da şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Monaco-Fenerbahçe Beko final maçının S Sport kanalından şifresiz canlı izlenebileceğini açıklarken, kanalın frekans bilgilerini de paylaşımına ekledi. İşte S Sport kanalı canlı yayın izleme ekranı ve frekans ayarları.

EuroLeague THY Avrupa Ligi'nde Monaco ile Fenerbahçe Beko final mücadelesi bu akşam oynanacak. Saat 20.00'da başlayacak dev final S Sport kanalı üzerinden şifresiz naklen ekranlara gelecek. Monaco Fenerbahçe Beko mücadelesini canlı izlemek isteyenler S Sport canlı yayın linkini ve frekans ayarlarını yazımızdan takip edebilirler. İşte Monaco-Fenerbahçe Beko basketbol final maçı yayın bilgileri ve resmi açıklamalar.


S SPORT CANLI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

S Sport'u uydu alıcınıza eklemek için kullanmanız gereken güncel Türksat frekans ayarları şu şekildedir;


Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı (Symbol Rate - SR): 25000

FEC (Forward Error Correction): 3/4

Modülasyon: DVB-S2

Bazı uydu alıcılarında farklı bir frekans değeri de (örneğin 12188 MHz V 27500 FEC 5/6) görülebilir ancak 11853 H 25000 en güncel ve yaygın kullanılan frekanslardan biridir.

(İnternet üzerinden canlı izlemek için ssportplus.com linkinden hesap oluşturmak gerekmektedir)

S Sport Plus’a ssportplus.com adresinden bilgisayarınızla erişebilir, Apple Store ve Google Play’den uygulamamızı indirerek tablet ve akıllı telefonlarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca aşağıda yer alan cihazlar aracılığıyla geniş ekranda ister maç saatinde canlı yayınları, ister güncel arşivden içerikleri HD yayın kalitesinde izleyebilirsiniz:

Android TV

Apple TV cihazı

Google Chromecast cihazı

LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler

Samsung Tizen 3.0 (2017 ve üzeri) Smart TV’ler

Vestel ve Regal (2018 ve üzeri üretim) Smart TV’ler

Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)

Vestel Android Smart TV

Philips Android Smart TV

Sony Android Smart TV

Toshiba Android Smart TV

Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı

Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları

Ayrıca, HDMI kablosu ile bilgisayarınızdan yayınları TV’ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV’niz arasında ekran paylaşımı yaparak izleme deneyiminizi daha da geliştirebilirsiniz.


FİNAL MAÇI YAYINI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, S Sport kanalının yayıncısı olduğu THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçlarının belediyeler tarafından kamusal alanlarda yayınlanabileceğini duyurdu.


Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Sadettin Saran, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, oynanacak THY Dörtlü Final karşılaşmalarının frekans bilgilerini paylaşarak "THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonun Türkiye'deki yayıncısı S Sport ve S Sport Plus'tır. Dörtlü final karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır. Türkiye genelindeki tüm belediyeler, paylaşılan frekans üzerinden karşılaşmaları kamusal alanlarda yayınlayabilir. Tüm sporseverlere keyifli seyirler diler, dörtlü finalde finale kalma başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'ya canı gönülden başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

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