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Samsun’da takla atan otomobil, başka otomobile çarptı: 2 yaralı

Samsun Çarşamba’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kavşaktan dönen başka otomobile yandan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar.

16:41 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Samsun haberleri

Samsun haberleri

’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin kavşaktan dönen başka otomobile yandan çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı. İşte detaylar.

TAKLA ATAN OTOMOBİL, BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPTI

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisinde meydana geldi. Mehmet İpekdal'ın kontrolünü yitirdiği 34 VH 8070 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla atarak önündeki kavşaktan dönen Ayhan Tokgöz idaresindeki B HA 5534 plakalı otomobile yandan çarptı.

Sürüklenen otomobillerde bulunan Mutlu Şahin ve Belgin Tokgöz yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Samsun
#Çarşamba
#Samsun Gazi Devlet Hastanesi
#Çınarlık
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