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Okullar tatil edildi! Samsun Valiliği'nden son dakika açıklama

Okullar tatil edildi! Samsun Valiliği'nden son dakika açıklama

08:1225/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Samsun
Samsun

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün birçok ilde okullar tatil edildi. Bunlardan birisi de Samsun oldu. Samsun'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklama Samsun Valiliği'nden geldi. İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi Samsun okul tatili ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntıları...

Samsun Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

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Bu nedenle eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimizde etkili olan kuvvetli sağanak, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilimiz genelindeki Milli Egitim Bakanlığına bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ögretime 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Öte yandan kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SAMSUN SAATLİK HAVA TAHMİNİ


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