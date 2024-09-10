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Cevizin ana vatanı Şebinkarahisar'da Antep Fıstığı yetiştirildi!

Cevizin ana vatanı olarak bilinen Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan bir deneme çalışmasıyla menengiç ağaçlarına yapılan aşı sayesinde Antep fıstığı üretimi gerçekleştirildi.

15:01 - 10/09/2024 вторник
Güncelleme: 15:44 - 10/09/2024 вторник
Yeni Şafak
Şebinkarahisar'da menengiç ağaçlarında Antep fıstığı üretildi.
Şebinkarahisar'da menengiç ağaçlarında Antep fıstığı üretildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde deneme amacıyla menengiç ağaçlarına yapılan aşıyla Antep fıstığı üretildi. Ceviziyle tanınan Şebinkarahisar'ın tarım çeşitliliğine Antep fıstığı gibi değerli bir ürünün eklenmesi, ilçenin tarımsal potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gelişme, hem bölge ekonomisine yeni bir soluk getirecek hem de Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Olumlu sonuçlar alınan ve meyve veren ağaçların daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yenişebinkarahisar’ın haberine göre, İlçenin Kırkgöz Mahallesinde bir vatandaş bahçesinde iklim ve toprak koşullarının uygunluğundan yararlanarak, yüksek kaliteli Antep fıstığı yetiştirmeyi Antep fıstığı üretirken diğer çiftçilere de örnek oldu.

Şebinkarahisar'ın bu ürünle birlikte tarımsal çeşitliliğin artacağını ve bölgeye ekonomik fayda sağlanabileceğini de gözler önüne serdi.


Bitlis'te otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Malazgirt yoluna giren araç durdurulup sürücü gözaltına alındı. Araçta yapılan kontrollerde arka koltukta ve bagajda 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 8 kaçak göçmen ise sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


#Şebinkarahisar
#Giresun
#Antep fıstığı
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