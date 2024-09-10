Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde deneme amacıyla menengiç ağaçlarına yapılan aşıyla Antep fıstığı üretildi. Ceviziyle tanınan Şebinkarahisar'ın tarım çeşitliliğine Antep fıstığı gibi değerli bir ürünün eklenmesi, ilçenin tarımsal potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gelişme, hem bölge ekonomisine yeni bir soluk getirecek hem de Türkiye'nin Antep fıstığı üretiminde daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.
Olumlu sonuçlar alınan ve meyve veren ağaçların daha da yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Yenişebinkarahisar’ın haberine göre, İlçenin Kırkgöz Mahallesinde bir vatandaş bahçesinde iklim ve toprak koşullarının uygunluğundan yararlanarak, yüksek kaliteli Antep fıstığı yetiştirmeyi Antep fıstığı üretirken diğer çiftçilere de örnek oldu.
Şebinkarahisar'ın bu ürünle birlikte tarımsal çeşitliliğin artacağını ve bölgeye ekonomik fayda sağlanabileceğini de gözler önüne serdi.