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Seçim

Şanlıurfa'daki aşiret reisleri ve kanaat önderleri Erdoğan diyor

Şanlıurfa'daki bazı aşiret reisleri ve kanaat önderleri 14 Mayıs seçimleri için Cumhur İttifakını destekleme kararı aldı. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada toplanan aşiret reislerinin çoğunluğu Cumhur ittifakını, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi destekleme noktasında gerekli sözü verdiler. Bizler 14 Mayıs'a giderken gücümüze güç katarak ilerliyoruz çok şükür ve bu toplantılara devam edeceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

23:29 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin Şanlıurfa'da aşiret reisleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin Şanlıurfa'da aşiret reisleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin'in Şanlıurfa Akçakale ilçesinin Aşağı Cinpolat Mahallesi'nde düzenlediği buluşmada, Şanlıurfa ve 13 ilçesindeki 86 aşiret reisi ile yüzlerce kanaat önderi ve binlerce Kürt, Türk ve Arap vatandaş bir araya gelerek Cumhur ittifakına destek sözü verdi.

Yılmaztekin, yemek öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhur ittifakının güçlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bugün Akçakale ilçesinin Aşağı Cinpolat Mahallesi Obalı Sokağı'nda 86 aşiret reisi ile yüzlerce kanaat önderi ve binlerce kişinin katılımıyla yemekli bir toplantı düzenlediklerini ifade eden Yılmaztekin, şöyle konuştu:

"Bu toplantıdaki amacımız daha önceki seçimlerde başka partilere oy veren aşiretlerin bizlere katılarak gücümüze güç katması ve bizi daha da güçlendirmesidir. Hamdolsun olumlu bir sonuca vardık.
Burada toplanan aşiret reislerinin çoğunluğu Cumhur ittifakını, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi destekleme noktasında gerekli sözü verdiler.
Bizler 14 Mayıs'a giderken gücümüze güç katarak ilerliyoruz çok şükür ve bu toplantılara devam edeceğiz inşallah."

Kanaat önderlerinden Faruk Akbaş ise bugün Kemalettin Yılmaztekin'in organize ettiği toplantıda, Kürt, Arap ve Türkmenler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıya 14 Mayıs seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirmek için katıldıklarını aktaran Akbaş, "21 yıldır ülkeye yaptığı kazanımların devam etmesi için yine Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Milli savunmadaki hamlelerin artarak devam etmesi için yine
Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. GAP Projesi'nin bitmesi ve ülkenin müreffeh yarınlara kavuşabilmesi için bugün hep birlikte yine Recep Tayyip Erdoğan diyoru
z." ifadelerini kullandı.

Kanaat önderi Mehmet Ekinci de 12 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını destek olacaklarını ve sonsuza kadar da yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.



#AK Parti
#Şanlıurfa
#Kanaat önderleri
#Aşiret reisleri
#Kemalettin Yılmaztekin
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