Şanlıurfa'daki aşiret reisleri ve kanaat önderleri Erdoğan diyor

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin Şanlıurfa'da aşiret reisleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Kemalettin Yılmaztekin'in Şanlıurfa Akçakale ilçesinin Aşağı Cinpolat Mahallesi'nde düzenlediği buluşmada, Şanlıurfa ve 13 ilçesindeki 86 aşiret reisi ile yüzlerce kanaat önderi ve binlerce Kürt, Türk ve Arap vatandaş bir araya gelerek Cumhur ittifakına destek sözü verdi.
Yılmaztekin, yemek öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhur ittifakının güçlenmesi için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.
Bugün Akçakale ilçesinin Aşağı Cinpolat Mahallesi Obalı Sokağı'nda 86 aşiret reisi ile yüzlerce kanaat önderi ve binlerce kişinin katılımıyla yemekli bir toplantı düzenlediklerini ifade eden Yılmaztekin, şöyle konuştu:
Kanaat önderlerinden Faruk Akbaş ise bugün Kemalettin Yılmaztekin'in organize ettiği toplantıda, Kürt, Arap ve Türkmenler olarak bir araya geldiklerini söyledi.
Kanaat önderi Mehmet Ekinci de 12 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını destek olacaklarını ve sonsuza kadar da yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.