Şanlıurfa'daki aşiret reisleri ve kanaat önderleri Erdoğan diyor

"Bu toplantıdaki amacımız daha önceki seçimlerde başka partilere oy veren aşiretlerin bizlere katılarak gücümüze güç katması ve bizi daha da güçlendirmesidir. Hamdolsun olumlu bir sonuca vardık.

Burada toplanan aşiret reislerinin çoğunluğu Cumhur ittifakını, Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi destekleme noktasında gerekli sözü verdiler.