Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak. Öğrenciler şimdiden karne alacakları 15 tatilin tarihine odaklandı. Peki, 2024 sömestr tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tatil takvimi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında araştırılıyor. Kasım ara tatili içinde 9 günlük ara veren öğrenciler hafta başında yeniden okul sıralarına dönecek. Yeniden çalışma planlarını belirlemek isteyen veliler (sömestr) yarıyıl tatili başlangıcı ve ara tatil tarihlerine odaklandı. Peki; sömestr tatili ne zaman, 15 tatil ayın kaçında başlayıp bitiyor?
SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB 2024-2024 yılı takvimini paylaştı. Buna göre 15 tatil takvimi şu şekilde:
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.