Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tatil takvimi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında araştırılıyor. Kasım ara tatili içinde 9 günlük ara veren öğrenciler hafta başında yeniden okul sıralarına dönecek. Yeniden çalışma planlarını belirlemek isteyen veliler (sömestr) yarıyıl tatili başlangıcı ve ara tatil tarihlerine odaklandı. Peki; sömestr tatili ne zaman, 15 tatil ayın kaçında başlayıp bitiyor?

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB 2024-2024 yılı takvimini paylaştı. Buna göre 15 tatil takvimi şu şekilde: