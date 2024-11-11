Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek. Ara tatilin ardından öğrenciler, 18 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman? 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

İkinci ara tatil genellikle bahar aylarında gerçekleşmekte ve öğrencilerin kısa bir süre dinlenme fırsatı bulmalarını sağlamaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen ikinci ara tatil tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenmektedir. Yarıyıl tatili sonrası başlayan ikinci dönemde öğrencilerin ders yükünün artması nedeniyle ikinci ara tatil, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek.

Yarıyıl Tatili Tarihi: 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Yarıyıl tatili genellikle ocak ayında gerçekleşmekte ve öğrencilerin karne almalarını ve uzun bir süre dinlenme fırsatı bulmalarını sağlamaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen yarıyıl tatili tarihi, öğrencilerin yılın ilk yarısını değerlendirme ve ikinci yarıyıla daha zinde başlama fırsatı bulmalarını sağlamaktadır. Yarıyıl tatili tarihleri, öğrencilerin ve velilerin tatil planlarını yapmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak

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