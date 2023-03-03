Hatay'ın Antakya ilçesinde bugün enkaz kaldırma çalışması başlatılan binadan bir köpek, depremlerin 25'inci gününde canlı olarak kurtarıldı. Aramalarda enkaz altındaki Terrier cinsi köpeğe ulaşıldı. Mahsur kaldığı alanda mama bulunduğu ve bu sayede hayatta kaldığı belirlenen köpek, veteriner kontrolü için seyyar kliniğe gönderildi. Çalışmalar sırasında köpeğin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.