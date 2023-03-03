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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti. 3 Mart'ta yaşanan kahramanmaraş depreminde hasar, kayıp var mı? İşte detaylar...

09:05 . 3/03/2023 Friday
Yeni Şafak
Kahramanmaraş deprem

Kahramanmaraş deprem

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ' ONİKİŞUBAT DEPREMDE HASAR VEYA KAYIP VAR MI?

AFAD yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

3 MART SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.03.03 06:04:55 37.8495 36.6323 3.2 -.- 3.5 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.03 06:00:08 37.8443 36.6250 2.0 -.- 3.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.03 05:58:52 37.7323 36.6193 23.3 -.- 2.9 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.03 05:53:41 37.8507 36.6463 4.0 -.- 5.1 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.03 05:51:31 40.8207 31.0300 3.7 -.- 1.7 -.- KOPRUBASI OMEREFENDI-(DUZCE) İlksel

2023.03.03 05:51:25 38.0963 37.2168 5.7 -.- 3.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.03 05:49:19 38.4767 40.1805 3.2 -.- 2.2 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.03.03 05:47:06 38.3068 37.2748 5.2 -.- 2.0 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel



#kandilli
#kahramanmaraş
#deprem
#son depremler
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem!
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