12 Dev Adam finalde

İstanbul'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın yarı finalinde Türkiye, İsveç'i 105-84 yendi ve finale yükseldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğinde üç sayılık atışlarla etkili olmaya çalışan İsveç karşısında Alperen Şengün'ün skorer oyunuyla etkili olan milliler, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirdi ve ilk periyodu 26-19 önde tamamladı.





Etkili oyununu 2. çeyrekte de sürdüren ay-yıldızlılar ilk yarıyı 56-42 önde kapattı.





3. çeyreğe fırtına gibi giren ve rakibine az sayı şansı veren Milli Takım farkı açtı ve periyodu 80-57 önde bitirdi.





Üstün oyununu son çeyrekte de sürdüren Milli Takım sahadan 105-84 galip ayrıldı ve Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda finale yükseldi.

Finalde rakip Hırvatistan

12 Dev Adam, Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın şampiyonluk maçında diğer yarı finalde Ukrayna'yı 85-70 mağlup eden Hırvatistan ile karşılaşacak.





Final müsabakası 20 Ağustos Pazar günü 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



