12 Dev Adam'ın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oluyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak.
Basketbolda 2027 FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi, yarın yapılacak.
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura, saat 18.30'da çekilecek. Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtılacak. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak. Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alamayacak.
Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin de kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kura öncesi Avrupa elemelerinde torbalar şu şekilde:
Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya
Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan
İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya
Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, Ön elemelerden gelecek takım
Ön elemelerden gelecek takım, İsrail, Belçika, Bosna Hersek
Estonya, Ön elemelerden gelecek 2 takım, Büyük Britanya
İsveç, İzlanda, Ön elemelerden gelecek takım, Portekiz
Ön elemelerden gelecek 3 takım, Kıbrıs Rum Kesimi
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