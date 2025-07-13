18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Avrupa 13'üncüsü

18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı on üçüncü tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Santa Cruz de La Palma şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın on üçüncülük maçında Yunanistan ile karşılaştı.