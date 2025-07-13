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18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Avrupa 13'üncüsü

18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Avrupa 13'üncüsü

18:2213/07/2025, Pazar
AA
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FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın on üçüncülük maçında Türkiye rakibi Yunanistan'ı 71-48 mağlup etti.

18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı on üçüncü tamamladı.


Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Santa Cruz de La Palma şehrinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın on üçüncülük maçında Yunanistan ile karşılaştı.


Roberto Estrello Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamlayan milliler, ilk yarıyı 32-28 üstün geçti. Skor avantajını sürdüren milli takım, üçüncü çeyreğini 47-37 önde bitirdiği maçı 71-48 kazandı.


Bu sonuçla Türkiye, şampiyonayı on üçüncü bitirdi.


Türkiye'de Şeyma Yılık 17 sayı, 13 ribauntla galibiyette başrolü oynadı. Millilerde Asya Barnes 16, Zümra Küçük ve Tuana Vural 13'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.




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