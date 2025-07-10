2025 NBA Kupası’nda gruplar belli oldu

NBA’de yer alan 30 takım, 2024-2025 sezonundaki derecelerine göre kendi konferanslarında 5’erli gruplarda yer aldı. Her takım, 2’si evinde, 2’si de deplasmanda toplam 4 karşılaşma oynayacak. Gruplarını lider tamamlayan 6 takım ile iki konferansta en iyi ikinci 1’er ekip, bir üst tura çıkacak.