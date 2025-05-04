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44 metrelik derbi geri dönüyor

44 metrelik derbi geri dönüyor

15:194/05/2025, Pazar
DHA
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Dünyanın birbirine en yakın stadyumları: Jean-Bouin ile Parc des Princes
Dünyanın birbirine en yakın stadyumları: Jean-Bouin ile Parc des Princes

Paric FC, 46 yıl sonra Ligue 1’e yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Ligue 1’de 35 yıl sonra yeniden bir Paris derbisi oynanacak.

Fransa İkinci Ligi'ni (Ligue 2) ikinci sırada tamamlayan Paris FC, 46 yıl sonra Ligue 1'e yükselmeyi başardı.


Paris FC’nin kullandığı Jean-Bouin Stadyumu ile Paris Saint-Germain’in evi Parc des Princes arasında yalnızca 44 metre bulunuyor. İki stadyum arasındaki bu kısa mesafe, ligdeki en yakın deplasmanlardan biri olacak.


Ligue 1’de son Paris derbisi, 1990 yılında PSG ile Racing Paris arasında oynanmıştı. Racing’in küme düşmesinden sonra PSG, ligde başkenti temsil eden tek takım konumundaydı.








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