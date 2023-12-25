6 hakem Icardi - Djiku pozisyonuyla ilgili ne dedi?

Erman Toroğlu:

Bir sol eli şöyle geliyor, sağ eli böyle geliyor. Yani ikili mücadele, itme kakma. Bu görüntü bana bir şey vermiyor. İkisi de birbirini çekiyor, itiyor. Djiku'nun bir hareketi var ama geliyor mu, gelmiyor mu? Bu açıdan penaltı diyen adam varsa. Bilmiyorum.