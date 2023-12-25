6 hakem Icardi - Djiku pozisyonuyla ilgili ne dedi?

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
Mücadelenin 22. dakikasında sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi'nin yerde kalmasının ardından sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Pozisyon sosyal medyada sporseverler tarafından gündem oldu.
Maçın 22.dakikasında Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe koşu yapan Mauro Icardi, Aleksander Djiku'nun yüzüne müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar maçın hakemi Arda Kardeşler'e yoğun itirazda bulundu. Kardeşler, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u dinledikten sonra pozisyonun temiz olduğunu söyleyerek karşılaşmayı devam ettirmişti.
Maçın ardından eski hakem ve futbol yorumcuları, karşılaşmanın 22. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında görüşlerini belirttiler.