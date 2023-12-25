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Spor

6 hakem Icardi - Djiku pozisyonuyla ilgili ne dedi?

Fenerbahçe, Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kald. Eski hakem ve futbol yorumcuları, karşılaşmanın 22. dakikasında gündem olan tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

00:05 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 00:12 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.


Mücadelenin 22. dakikasında sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi'nin yerde kalmasının ardından sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Pozisyon sosyal medyada sporseverler tarafından gündem oldu.


Pozisyonda ne olmuştu?

Maçın 22.dakikasında Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada ön direğe koşu yapan Mauro Icardi, Aleksander Djiku'nun yüzüne müdahalesi sonrası yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı-kırmızılılar maçın hakemi Arda Kardeşler'e yoğun itirazda bulundu. Kardeşler, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'u dinledikten sonra pozisyonun temiz olduğunu söyleyerek karşılaşmayı devam ettirmişti.


Maçın ardından eski hakem ve futbol yorumcuları, karşılaşmanın 22. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında görüşlerini belirttiler.


Eski hakemler pozisyonu şöyle değerlendirdi:
Fırat Aydınus:
Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı kart ve penaltı ama bu açılara göre diyorum, üzerine basa basa. İki karardan biri; ya eylemin öncesinde Icardi faul yaptı deyip faul diyecek veya Djiku'nun yaptığı eylem kırmızı ve penaltı gerektirecek.

Erman Toroğlu:
Bir sol eli şöyle geliyor, sağ eli böyle geliyor. Yani ikili mücadele, itme kakma. Bu görüntü bana bir şey vermiyor. İkisi de birbirini çekiyor, itiyor. Djiku'nun bir hareketi var ama geliyor mu, gelmiyor mu? Bu açıdan penaltı diyen adam varsa. Bilmiyorum.

Ahmet Çakar:
Djiku'nun İcardi'ye top oyundayken yumruk-tokat karışımı hareketin karşılığı net bir penaltı ve kırmızı kart olmalıydı. Fenerbahçe hakemle aldığı 1 puana şükretmeli.
Deniz Çoban:
Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım:
Pozisyon penaltı ve sarı kart gerekirdi.

Bahattin Duran:
Penaltı yok.









#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Penaltı
#Mauro Icardi
#Aleksander Djiku
40 dakika önce
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