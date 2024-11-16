Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu! Fenerbahçe Beko'dan...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu! Fenerbahçe Beko'dan...

10:1216/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman.

FIBA Eurobasket Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Fenerbahçe Beko'dan hiçbir oyuncu, listede yer almadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Erkek basketbolunda milli heyecan başlıyor. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası yolunda Macaristan ile 2 kritik maça çıkacak.


Milliler, Macaristan ile ilk müsabakasını 22 Kasım Cuma günü İstanbul'da oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.


Türkiye, 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan ile bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşmada hakem topu TSİ 20.00'de havaya atacak.


MİLLİ KADRO BELLİ OLDU


A Milli Takım'da mücadele edecek oyuncu kadrosu da belli oldu. FIBA'nın sitesinde açıklanan listeye göre kadroda; Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Kerem Konan, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Sarper Mutaf, Cedi Osman, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Yiğitcan Saybir, Kenan Sipahi, Emre Tunca, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz ve Faruk Ömer Yurtseven yer aldı.


A Milli Takım kadrosuna, Fenerbahçe Beko'da oynayan hiçbir basketbolcu çağırılmadı. Fenerbahçe Beko daha önce Ergin Ataman'ın milli takımda görevinden ayrılmadığı süre boyunca sporcu göndermeyeceklerini açıklamıştı.



#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#Ergin Ataman
#Fenerbahçe Beko

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16 Kasım İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? Kasım ayı İUP ödeme takvimi açıklandı mı?