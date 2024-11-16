A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu! Fenerbahçe Beko'dan...

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Erkek basketbolunda milli heyecan başlıyor. Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası yolunda Macaristan ile 2 kritik maça çıkacak.





Milliler, Macaristan ile ilk müsabakasını 22 Kasım Cuma günü İstanbul'da oynayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.





Türkiye, 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan ile bu kez deplasmanda kozlarını paylaşacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşmada hakem topu TSİ 20.00'de havaya atacak.





MİLLİ KADRO BELLİ OLDU





A Milli Takım'da mücadele edecek oyuncu kadrosu da belli oldu. FIBA'nın sitesinde açıklanan listeye göre kadroda; Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, Şehmus Hazer, Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal, Kerem Konan, Furkan Korkmaz, Shane Larkin, Sarper Mutaf, Cedi Osman, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Yiğitcan Saybir, Kenan Sipahi, Emre Tunca, Muhsin Yaşar, Erkan Yılmaz ve Faruk Ömer Yurtseven yer aldı.





A Milli Takım kadrosuna, Fenerbahçe Beko'da oynayan hiçbir basketbolcu çağırılmadı. Fenerbahçe Beko daha önce Ergin Ataman'ın milli takımda görevinden ayrılmadığı süre boyunca sporcu göndermeyeceklerini açıklamıştı.







