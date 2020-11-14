Afrika Uluslar Kupası Elemeleri: Nijerya Sierra Leone maç özetini izle
Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4
Nijerya Milli Takımı, Galatasaraylı Etebo'nun 90 dakika forma giydiği ve 4-0 öne geçtiği maçta Sierra Leone ile 4-4 berabere kaldı. Muhteşem bir geri dönüşe sahne olan maçın özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta Nijerya, sahasında Sierra Leone'yi konuk etti. Karşılaşmanın 29. dakikasında 4-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi.
Nijerya'nın gollerini 4 ile 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze kaydetti.
Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sierra Leone'nin golleri; 41. dakikada Quee, 72 ile 86. dakikalarda Kamara ve 80. dakikada Bundu'dan geldi.
Maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, mücadelede 90 dakika forma giydi.
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