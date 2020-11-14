Çılgın geri dönüş: 4-0'dan 4-4

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanan maçta Nijerya, sahasında Sierra Leone'yi konuk etti. Karşılaşmanın 29. dakikasında 4-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru koruyamadı ve mücadele 4-4 eşitlikle sona erdi.

Nijerya'nın gollerini 4 ile 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze kaydetti.

Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sierra Leone'nin golleri; 41. dakikada Quee, 72 ile 86. dakikalarda Kamara ve 80. dakikada Bundu'dan geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Nijerya-Sierra Leone maç özeti,