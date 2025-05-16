Ali Koç yeter! Gitmen lazım

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında Ali Koç ve yönetimini ağır sözlerle eleştirirken, başkanlık için aday olduğunu açıkladı. “7 senedir şampiyonluk yok. Ölü toprağı var Fenerbahçe'nin üzerinde” diyen Uslu, Ali Koç’a yönelik olarak “Başka konuları becerebilirsin ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Onun için gitmen lazım. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Ayıp değil bu” ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un “Yapı” açıklamalarına da değinen Mahmut Uslu, şöyle devam etti: “Galatasaray ile Beşiktaş maçı, Samsun ve Kayseri beraberliklerini de mi yapı yaptı? 2 kere Galatasaray'a yenildin, Beşiktaş'ın o kadar problemleri var, 2 kez yeniyor seni. Antrenöre ve oyuncuya 'yapı var' dedirtemezsin. 'Ben olduğum sürece şampiyon yapmazlar' denir mi! Yapmayabilirler, sen mücadele edeceksin. Yazık değil mi Fenerbahçe'ye!"