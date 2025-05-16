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Ali Koç yeter! Gitmen lazım

Ali Koç yeter! Gitmen lazım

04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Mahmut Uslu
Mahmut Uslu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u sert sözlerle eleştiren eski yöneticilerden Mahmut Uslu “İmzayla gitmek yerine, kendin ayrıl. Bir hafta içinde açıklamazsan ben de imza vereceğim. Başkanlığa aday olduğumu da açıklıyorum” dedi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, düzenlediği basın toplantısında Ali Koç ve yönetimini ağır sözlerle eleştirirken, başkanlık için aday olduğunu açıkladı. “7 senedir şampiyonluk yok. Ölü toprağı var Fenerbahçe'nin üzerinde” diyen Uslu, Ali Koç’a yönelik olarak “Başka konuları becerebilirsin ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Onun için gitmen lazım. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Ayıp değil bu” ifadelerini kullandı.


ANTRENÖRE 'YAPI' DEDİRTEMEZSİN

Ali Koç’un “Yapı” açıklamalarına da değinen Mahmut Uslu, şöyle devam etti: “Galatasaray ile Beşiktaş maçı, Samsun ve Kayseri beraberliklerini de mi yapı yaptı? 2 kere Galatasaray'a yenildin, Beşiktaş'ın o kadar problemleri var, 2 kez yeniyor seni. Antrenöre ve oyuncuya 'yapı var' dedirtemezsin. 'Ben olduğum sürece şampiyon yapmazlar' denir mi! Yapmayabilirler, sen mücadele edeceksin. Yazık değil mi Fenerbahçe'ye!"


GÜVEN OYU İSTE

Uslu “Bana eskiden 'ağabey' diyordun, şimdi çok çirkin açıklamalar yapıyorsun. Sana bir tavsiye, artık kendin ayrıl ve büyü. İstersen güven oyu iste. Seçilirsen baş üstüne. Bir hafta içinde karar vermezsen, ben de imza atacağim. Başkanlığa adayım" dedi.


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