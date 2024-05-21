Ali Sinanoğlu Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Beşiktaş Genel Kurul üyesi Ali Sinanoğlu, tvnet canlı yayınında açıklamalarda bulundu.





19. saat programına konuk olan Sinanoğlu, 2025 yılında gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olacağını duyurdu.





Beşiktaş Başkan Adayı Ali Sinanoğlu'nun açıklamaları şöyle;

'Hasan Arat'a sesleniyorum'

"Sevgili Beşiktaşlılar, tüzük tarihiyle Sayın başkan Hasan Arat'a sesleniyorum. Bugüne kadar ne olumlu ne olumsuz. Futbol olarak ilk defa sesleniyorum."





'Güzel PR yaptınız'

"25 yıl sonra geldiniz Güzel PR yaptınız. Kurula seslendiniz gelin vazgeçin kongre üyeleri yapmaktan Beşiktaş başkanı kendi üyelerini seçecektir dediniz. Bugün söylediğiniz şeylerin tam tersini yapıyorsunuz. Başından bu yana algı, ağzınızda çok güzel laf yapıyor."





'Genel kurula bir darbe yapılmıştır'

"Tüzük tadiliyle Beşiktaş'ın geleceği ipotek altına alınmıştır, tabiri caizse genel kurula bir darbe yapılmıştır. Bir önceki yönetimden ne farkınız kaldı."





'Beşiktaşlı müsaade etmeyecektir'

"Siz daha Beşiktaş'ın gerçek vatan evlatlarıyla karşılaşmadınız. Beşiktaşlı geleceğinin ipotek edileceğini müsaade etmeyecektir."





'Evlere şenlik maşallah'

"Gelir gelmez 30 milyon euro tablo. Beşiktaş büyük kulüptür dediniz. Ara transfer döneminde fırsat transferi kovalıyor dediniz. Tam tersini yaptınız. Maşallah gelir gelmez 30 milyon euroluk transferler. 210 ülkede kapıları açarım diyordunuz. Alel acele bulamadınız gittiniz bir Santos getirdiniz. Evlere şenlik maşallah. Üç hafta önce Santos'la geldim Santos'la giderim diyorsun, üç hafta sonra adamı gönderiyorsun. Bir konuştuklarınızın ardında durun."





'2025'te adayım'

"İki adaylı kongre üyelerinin oyununu bozmak için 2025 kongresinde Ali Sinanoğlu olarak ben adayım."





'Teknik direktör adayım Pep Guardiola'

"Göreve gelmem halinde teknik direktör adayım Pep Guardiola. Kendisiyle süreç içerisinde görüşeceğiz. Geleceğin onurlu, şahsiyetli ve ahlaklı sporcularını yetiştirmesi için bütün fedakarlıkları yapacağız. Bizi kırmayacağını düşünüyorum."























































































