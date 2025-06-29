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Aliağa FK Erhan Kartal’ı kadrosuna kattı

Aliağa FK Erhan Kartal’ı kadrosuna kattı

15:1029/06/2025, Pazar
IHA
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Aliağa FK Erhan Kartal’ı kadrosuna kattı
Aliağa FK Erhan Kartal’ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig takımlarından Aliağa FK, sağ bek pozisyonunda oynayan Erhan Kartal ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor forması giyen deneyimli sağ bek Erhan Kartal ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı.


Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonuspor forması giyen sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladık. Erhan Kartal’a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki futbolcu, 1.5 sezondur Kastamonuspor’da forma giyiyordu. Geride kalan sezonda kırmızı-siyahlı ekip ile 29 maça çıkan Erhan Kartal, 1 gol kaydetti


Erhan Kartal kariyeri boyunca Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Samsunspor, Altay, Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü, Bucaspor 1928 ve Kastamonuspor takımlarında oynadı.

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