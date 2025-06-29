Aliağa FK Erhan Kartal’ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor forması giyen deneyimli sağ bek Erhan Kartal ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonuspor forması giyen sağ bek oyuncusu Erhan Kartal ile 1 1 yıllık sözleşme imzaladık. Erhan Kartal’a hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.