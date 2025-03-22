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Alperen Şengün 8 sayı attı! Houston Rockets üst üste 9. galibiyetini aldı

Alperen Şengün 8 sayı attı! Houston Rockets üst üste 9. galibiyetini aldı

10:3322/03/2025, Cumartesi
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Alperen Şengün 8 sayının yanı sıra 10 ribauntla oynadı.
Alperen Şengün 8 sayının yanı sıra 10 ribauntla oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Miami Heat'i 102-98 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı. Milli basketbolcu Alperen Şengün, karşılaşmayı 8 sayı ve 10 ribauntla tamamladı.

NBA'de 10 maç oynandı. Batı Konferansı ikincisi Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'i mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 8 sayı ve 10 ribauntla oynadığı Houston Rockets'ta Fred VanVleet 37 sayı, Amen Thompson da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda ise Andrew Wiggins'in 30 sayı, Kel'el Ware'in de 16 sayı ve 14 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.


Los Angeles Clippers'tan üst üste 5. galibiyet


Los Angeles Clippers'ın Memphis Grizzlies'ı 128-108 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldığı maçta James Harden 30 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Kawhi Leonard 23 sayı ve 10 ribauntla oynarken, Ivica Zubac da 17 sayı ve 10 ribauntla oynadı. Grizzlies'ta Jaren Jackson Jr.'ın 23 ve Santi Aldama'nın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.




Sonuçlar


Washington Wizards-Orlando Magic: 105-120

San Antonio Spurs -Philadelphia 76ers: 128- 120

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 141-106

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 134-93

Miami Heat-Houston Rockets: 98-102

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 123-117

Utah Jazz-Boston Celtics: 99-121

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 128- 109

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 123-112

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 128-108

#Alperen Sengun
#Basketbol
#NBA
#Houston Rockets

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