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Alperen Şengün'ün 'double-double'ı yetmedi

Alperen Şengün'ün 'double-double'ı yetmedi

10:0417/01/2025, Cuma
IHA
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Alperen Şengün hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans ortaya koydu.
Alperen Şengün hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans ortaya koydu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings’e 132-127’lik skorla mağlup oldu. Mücadelede Alperen 21 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla oynadı.

NBA’de normal sezon 5 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün takımı Houston Rockets, Golden 1 Center’da karşı karşıya geldiği Sacramento Kings’e 132-127 kaybetti.


Ligde 5 maç sonra yenilen ve 13. mağlubiyetini alan Houston’da Alperen, 33 dakika parkede kaldığı müsabakada; 21 sayı, 10 ribaund, 4 top çalma, 3 asist ve 1 blokla mücadele etti. Takımda Jalen Green 28 sayı, 5 ribaund ve Amen Thompson da 20 sayı, 10 ribaund ile katkı verdi.


Bu sezonki 21. galibiyetini elde eden Sacramento’da ise DeMar DeRozan 33 sayı, 5 ribaund ve Malik Monk da 26 sayı, 9 asistle oynadı.



Konferans liderlerinin karşılaşmasında kazanan Oklahoma

Batı ve Doğu Konferansı liderlerinin karşılaştığı müsabakada Oklahoma City Thunder evinde Cleveland Cavaliers’ı 134-114’lük skorla mağlup etti ve üst üste 4, toplamda 34. galibiyetini kazandı.


Oklahoma’da Shai Gilgeous Alexander 40 sayı, 8 asist, Luguentz Dort 22 sayı ve Jalen Williams da 19 sayı ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı.


Ligdeki 6. yenilgisini alan Cleveland’da ise Darius Garland 20 sayı, 9 asist ve Jarrett Allen 13 sayı ve Ty Jerome da 12 sayı ile müsabakayı tamamladı.


NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:


Detroit Pistons: 100 - Indiana Pacers: 111

Washington Wizards: 123 - Phoenix Suns: 130

Oklahoma City Thunder: 134 - Cleveland Cavaliers: 114

Portland Trail Blazers: 89 - Los Angeles Clippers: 118

Sacramento Kings: 132 - Houston Rockets: 127



#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Sacramento Kings

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