Altınordu'da Olcay Şahan dönemi sona erdi

Altınordu'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."