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Altınordu'da Olcay Şahan dönemi sona erdi

Altınordu'da Olcay Şahan dönemi sona erdi

16:3719/01/2025, Pazar
DHA
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Olcay Şahan takımla vedalaştı.
Olcay Şahan takımla vedalaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan ile yollar ayrıldı.

Ligde dün deplasmanda İnegölspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan kırmızı-lacivertliler, genç teknik adamla bugün masaya oturarak vedalaştı.


Olcay Şahan, İzmir temsilcisinin başında 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 36 puan toplayarak maç başı 2 puan ortalaması yakalamıştı.



Altınordu'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."





#2. Lig
#Altınordu
#Olcay Şahan

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