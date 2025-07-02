Anadolu Efes başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı

Anadolu Efes, Luca Banchi'den boşalan başantrenörlük koltuğuna son olarak Atlanta Hawks'ta asistan koç olarak görev yapan Igor Kokoskov'u getirdi. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'da çalışan Kokoskov, Anadolu Efes ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.