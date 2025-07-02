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Anadolu Efes başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı

Anadolu Efes başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı

15:002/07/2025, Çarşamba
DHA
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Anadolu Efes başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı
Anadolu Efes başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya vardı

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 53 yaşındaki başantrenör, Anadolu Efes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, Luca Banchi'den boşalan başantrenörlük koltuğuna son olarak Atlanta Hawks'ta asistan koç olarak görev yapan Igor Kokoskov'u getirdi. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'da çalışan Kokoskov, Anadolu Efes ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.


Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:


"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık."

#Anadolu Efes
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