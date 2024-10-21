Ancelotti'den Arda Güler kararı: Dortmund maçının kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. haftasında Real Madrid evinde Borussia Dortmund’u konuk edecek. Dortmund bugüne kadar Real Madrid'e konuk olduğu yedi Şampiyonlar Ligi maçını da kazanamadı. Nuri Şahin önderliğinde 2’de 2 yaparak 6 puanla lider konumda bulunan Borussia Dortmund kritik maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Arda Güler’li Real Madrid ise Lille mağlubiyetinin ardından galibiyetle moral bulmak istiyor. Peki, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler.