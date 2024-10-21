Ancelotti'den Arda Güler kararı: Dortmund maçının kadrosu açıklandı

Carlo Ancelotti - Arda Güler
Real Madrid'de Borussia Dortmund maçı öncesi 20 kişilik kadro açıklandı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Dortmund maçının kadrosunda yer aldı.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
Santiago Bernabeu'da oynanacak olan karşılaşma 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
Madrid devi yarın oynanacak mücadele öncesi 20 kişilik maç kadrosunu açıkladı.
Milli oyuncumuz Arda Güler Borussia Dortmund maçının kadrosunda yer aldı.
İşte Real Madrid'in Dortmund maç kadrosu:
İşte Real Madrid'in Dortmund maç kadrosu:
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