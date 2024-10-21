Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ancelotti'den Arda Güler kararı: Dortmund maçının kadrosu açıklandı

Ancelotti'den Arda Güler kararı: Dortmund maçının kadrosu açıklandı

20:2421/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Carlo Ancelotti - Arda Güler
Carlo Ancelotti - Arda Güler

Real Madrid'de Borussia Dortmund maçı öncesi 20 kişilik kadro açıklandı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Dortmund maçının kadrosunda yer aldı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.


Santiago Bernabeu'da oynanacak olan karşılaşma 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak.


Madrid devi yarın oynanacak mücadele öncesi 20 kişilik maç kadrosunu açıkladı.


Milli oyuncumuz Arda Güler Borussia Dortmund maçının kadrosunda yer aldı.


İşte Real Madrid'in Dortmund maç kadrosu:





#Real Madrid
#Arda Güler
#Borussia Dortmund

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı