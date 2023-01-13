Jese ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok ekip kadrosuna eklemeler yaparken bazı futbolcular ile de yollarını ayırıyor.

MKE Ankaragücü de sezon başı kadrosuna kattığı Jese Rodriguez ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyuran sarı-lacivertlilerde, "Kulübümüz ile Jese Rodriguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Jese Rodriguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

16 maçta forma giymişti

Son olarak Las Palmas'ta forma giyen İspanyol forvet, sezon başında bedelsiz olarak geldiği Ankara ekibinde 14 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçta forma giyerken 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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