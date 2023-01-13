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Jese ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü, sezon başında kadrosuna kattığı Jese Rodriguez ile yolların ayrıldığını duyurdu. Detaylara haberimizin içerisinden yollar ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücünde Jese Rodriguez ile yollar ayrıldı!
Kariyerinde 330 maça çıkan 29 yaşındaki isim, 78 gol atarken 47 asist yapmıştı.

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok ekip kadrosuna eklemeler yaparken bazı futbolcular ile de yollarını ayırıyor.

MKE Ankaragücü de sezon başı kadrosuna kattığı Jese Rodriguez ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyuran sarı-lacivertlilerde, "Kulübümüz ile Jese Rodriguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Jese Rodriguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

16 maçta forma giymişti

Son olarak Las Palmas'ta forma giyen İspanyol forvet, sezon başında bedelsiz olarak geldiği Ankara ekibinde 14 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçta forma giyerken 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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