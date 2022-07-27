Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı

Yeni sezon hazırlıklarına ilk olarak kısa süreli Antalya'da başlayan Antalyaspor, daha sonra birinci kamp etap çalışmaları için Burdur'a gitti. Akdeniz ekibi 10 günlük kamp programında 3 hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Antalyaspor, ilk olarak Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkhiv ile karşılaşırken sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra bir başka Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile karşılaşırken mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. Antalyaspor, Burdur'daki son hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig'e yeni yükselen Bodrumspor ile karşılaşırken sahadan Gökdeniz Bayrakdar ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 üstün ayrıldı.

Almanya'da galibiyet yok

Burdur'u ardından sezonun ikinci kamp çalışması için futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Almanya'ya giden Antalyaspor, burada oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, ilk olarak Bundesliga ekibi Bochum ile karşılaşırken sahadan 6-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Nuri Şahin yönetimindeki takımın sonraki rakibi 2. Bundesliga ekibi SC Paderborn 07 olurken bu maçı da 1-0 kaybetti. Antalyaspor, Almanya'da Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile de antrenman maçı yaptı. 30 dakikalık 2 devre şeklinde yapılan mücadeleyi 3-1 kazandı.

Az attı, çok yedi

Kırmızı beyazlı ekip, sezon öncesi oynadığı 5 hazırlık maçında kalesinde toplam 8 gol görürken, 4 gol atma başarısı yakaladı. Antalyaspor, 5 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Antalyaspor, Almanya'daki kampında son maçını 30 Temmuz'da Borussia Dortmund ile oynadıktan sonra Antalya'ya dönecek ve ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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⏱ Dk.90: MAÇ SONUCU

SC Paderborn 1-0 Fraport TAV Antalyaspor#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/8vtArBzdjG — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 26, 2022