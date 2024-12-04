Arda Güler Kerem Demez'in çağrısına kayıtsız kalmadı! İmzalı formasını hediye etti

"Arda Güler aklıma gelince heyecanlanıyor ve mutlu oluyorum. Çok iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Arda Güler nasıl Alex'i örnek aldıysa ben de Arda Güler ağabeyimi öyle örnek alıyorum. Onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum. Derslerimi de geride bırakmıyorum. Hem futbolu hem derslerimi devam ettiriyorum. Arda Güler'le bir gün görüşürsem çok çok mutlu olurum. Ona nasıl bu kadar iyi olduğunu ve Real Madrid'de neler hissettiğini sorarım."