Arda Güler Kerem Demez'in çağrısına kayıtsız kalmadı! İmzalı formasını hediye etti

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kendisinin hayranı olan ve takım arkadaşlarının "Amputenin Arda Güler"i diye seslendiği 11 yaşındaki Kerem Demez'e imzalı formasını gönderdi. Kerem'in eğitim gördüğü Yenimahalle ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı Batıkent Ortaokulu'na gelen anne Serap Güler, milli oyuncunun imzalı Real Madrid formasını Kerem Demez'e hediye etti.
Arda Güler'in altyapılardaki futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Onvo Antalyaspor'un Teknik Direktörü Alex De Souza'yı örnek aldığını anımsatan Kerem Demez, şunları söylemişti:
"Arda Güler aklıma gelince heyecanlanıyor ve mutlu oluyorum. Çok iyi bir futbolcu. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Arda Güler nasıl Alex'i örnek aldıysa ben de Arda Güler ağabeyimi öyle örnek alıyorum. Onun gibi başarılı olmak için çok çalışıyorum. Derslerimi de geride bırakmıyorum. Hem futbolu hem derslerimi devam ettiriyorum. Arda Güler'le bir gün görüşürsem çok çok mutlu olurum. Ona nasıl bu kadar iyi olduğunu ve Real Madrid'de neler hissettiğini sorarım."