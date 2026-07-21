Arjantinli taraftarlar şampiyon olduklarını sandılar: Kutlama yaptılar

2026 FIFA World Cup finalinin ardından dikkat çeken bir anons krizi yaşandı. Şampiyonu duyuran İspanyol bir pilot, yaptığı anons sırasında "Arjantinli arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük yanlış anlaşılma

Pilotun sözlerini duyan Arjantinli taraftarlar, ülkelerinin Dünya Kupası'nı kazandığını düşünerek büyük sevinç yaşadı. Kısa süreli kutlamalar yapılırken, anonsun yanlış yorumlandığı daha sonra ortaya çıktı.

Sosyal medyada gündem oldu

Yaşanan ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yanlış anlaşılmanın görüntüleri futbolseverler arasında da en çok konuşulan konular arasına girdi.