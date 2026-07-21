Arjantinli taraftarlar şampiyon olduklarını sandılar: Kutlama yaptılar
13:44, 21/07/2026, SalıG: Güncelleme: 13:47, 21/07/2026, Salı
Yeni Şafak
Dünya Kupası Finalini İspanya 1-0 kazanmıştı
Dünya Kupası finalinin ardından ilginç anlar yaşandı. Şampiyonu anons eden İspanyol bir pilotun yaptığı açıklama, Arjantinli taraftarlar arasında kısa süreli büyük bir coşkuya neden oldu.
2026 FIFA World Cup finalinin ardından dikkat çeken bir anons krizi yaşandı. Şampiyonu duyuran İspanyol bir pilot, yaptığı anons sırasında "Arjantinli arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Büyük yanlış anlaşılma
Pilotun sözlerini duyan Arjantinli taraftarlar, ülkelerinin Dünya Kupası'nı kazandığını düşünerek büyük sevinç yaşadı. Kısa süreli kutlamalar yapılırken, anonsun yanlış yorumlandığı daha sonra ortaya çıktı.
Sosyal medyada gündem oldu
Yaşanan ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yanlış anlaşılmanın görüntüleri futbolseverler arasında da en çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte o anlar;
Başlıklar :arjantindünya kupası2026 fifa world cup
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